Nemôžeme žiť v krajine, kde sa z človeka stane potrava pre medveďa, súhlasí Fico s niektorými členmi vlády - VIDEO

Slovensko plánuje podobne ako Rumunsko pristúpiť k plošnému odstrelu medveďov. Dôvodom sú strety šelmy s ľuďmi, ktorých počet vzrástol zo 650 v roku 2020 na 1 900 v minulom roku.

800 kusov je postačujúci počet

O plánovanom procese minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) informoval aj Európsku komisiu. a podľa neho je to výsledok dlho zanedbávaného problému.

„Mechanizmus rozdelenia 350 kusov je rozdelený do okresov a podľa počtu hlásení stretov ako aj limitu pre daný okres,“ povedal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa po stredajšom rokovaní vlády.

Šéf envirorezortu priblížil, že podľa údajov z posledného počítania pražskej Karlovej univerzity je populácia medveďov na úrovni okolo 1 200 jedincov, pričom 800 kusov je považovaných za postačujúcich pre pozitívny vývoj populácie.

„Vychádzame z toho, že 800 kusov medveďov je postačujúci na pozitívny vývoj jeho populácie, preto stanovenie plošného odstrelu medveďa na úrovni 350 kusov Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR je správny,“ uviedol doplnil.

Posledné útoky medveďa

Za posledné dva týždne boli na Slovensku zaznamenaná tri útoky medveďa a ten posledný v lesoch nad Detvou bol smrteľný, obeťou sa stal 59-ročný muž.

V piatok 21. marca večer šelma zaútočila pri Šútovskom vodopáde na otca so synom, ktorí vynášali soľ pre lesnú zver. Útok medvedice pri obci Belá zachytila fotopasca a video sa šírilo sociálnymi sieťami. Napadnutý muž sa pred šelmou ubránil sekerou.

Na medveďa upozorňovala aj obec Čičmany, jedna z kamier zachytila aj jedinca, ktorý sa potuloval medzi chatami vo Veľkej Lomnici a na sociálnych sieťach bolo aj video dvoch mladých medveďov pred Látkami.

Vyhlásená mimoriadna situácia

Vláda SR v stredu schválila aj návrh Ministerstva životného prostredia na vyhlásenie mimoriadnej situácie spôsobenej nežiaducim výskytom medveďa hnedého vo vybraných okresoch Slovenska.

„Mimoriadna situácia sa týka 55 okresov a pri ich určovaní sa vychádzalo hlavne z hlásení stretov, útoku a škôd spôsobených medveďom. Pre ucelenosť územia sa pri vyhlasovaní tejto situácie pridali aj okresy, ktoré sú okrajové,“ povedal Kuffa.

V ktorých okresoch platí pre medvede platí mimoriadna situácia? Mimoriadna situácia platí od 2. apríla 2025 od 14:00 pre okresy: Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, Levoča, Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranou nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Snina, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-okolie, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Detva, Veľký Krtíš, Krupina, Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Trenčín.

Mimoriadna situácia rozlišuje národné parky, kde nebude plošný odstrel, a manažment medveďa budú vykonávať len zásahové tímy pri problémových jedincoch. Starostovia a poľovníci budú musieť odstrániť všetky vnadiská a Kuffa ohľadom ich medializácie vysvetlil, že od roku 2019 sú po more ošípaných významne znížené objemy na vnadiskách.

„Pravidlá sa výrazne sprísnili. Je zavádzajúce hovoriť, že problémom stretu s medveďom sú iba vnadiská, keďže tie tu historicky vždy boli a pred rokom 2019 fungovali v oveľa väčšej miere. Preto repájanie útokov z vnadiskami nie je správne. Útoky medveďa sú predsa aj na miestach mimo vnadísk,“ vysvetlil Kuffa.

Huliak: Populácia medveďa sa zdvojnásobila

Premiér Robert Fico (Smer-SD) považuje rozhodnutie vlády za správne. „Súhlasím s členmi vlády, ktorí hovoria, že nemôžeme žiť v krajine, kde sa ľudia budú báť chodiť do lesa, kde sa z človeka stane potrava pre medveďa, pretože intenzita útokov veľmi brutálne narastá a to sme v období, kedy by ešte v podstate tie medvede mali byť v kľudovom režime, preto je reálna obava, že leto môže byť mimoriadne zlé z pohľadu útokov tejto šelmy na ľudí, ktoré sa pohybujú po lesoch,“ uviedol po stredajšom rokovaní vlády.

Video: Tlačová konferencia po rokovaní vlády

Z pohľadu turizmu na Slovensku privítal vyhlásenie mimoriadnej situácie a schválenie eliminácie sinantropných medveďov v počte 350 kusov aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.

„Pri poslednom sčítaní medveďa z roku 2021 vykonaného pražskou Karlovou univerzitou bol stav medveďa u nás na úrovni okolo 1 200 kusov. Ak vychádzame z toho, že medvedica vrhá 2 až 5 mláďat a prirodzená mortalita je na úrovni 30 percent, tak si rýchlo vyrátame, že za tri roky sa nám prirodzenými prírastkami takmer zdvojnásobila populácia medveďa na Slovensku. Preto sa nemusíme obávať o populáciu medveďa, nakoľko 350 kusov nie je ani polovica prírastku, berúc do úvahy posledné sčítanie populácie,“ povedal Huliak po rokovaní kabinetu

Dodal, že naplniť tento počet odstrelov bude problematické, pokiaľ sa do tohto procesu nezaradia aj poľovníci. „A to hlavne z dôvodu vytvorenia koridorov postihnutých miest a obcí. Pretože stotožniť sinatropného medveďa je veľmi zdĺhavé,“ uzavrel Huliak.