Masívny odstrel medveďov nezabezpečí nulové riziko, kľúčové je vzdelávanie verejnosti a odstraňovanie vnadísk

Vláda v stredu vyhlásila mimoriadnu situáciu pre výskyt medveďa hnedého, čo mimovládky a ochranárske združenia My sme les, WWF Slovensko, Aevis a Via Iuris považujú za nesystémový krok, ktorý situáciu nevyrieši, ale môže ju zhoršiť. Vo svojej reakcii upozornili, že toto neodborné rozhodnutie môže viesť k plytvaniu verejnými financiami a zbytočnému obmedzovaniu práv a slobôd občanov. Rastislav Mičaník z Aevis tvrdí, že vyhlásenie mimoriadnej situácie spôsobí chaos a eskaláciu strachu.

Zneužitie na dosiahnutie politických cieľov

„Obávame sa, že mimoriadna situácia môže byť zneužitá na politické ciele ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý na základe nej udelí nezákonnú výnimku na odstrel stoviek medveďov,“ konštatoval Mičaník. Eva Kováčechová z Via Iuris zdôraznila, že mimoriadna situácia by mala byť vyhlásená len v prípade reálneho ohrozenia a po vykonaní opatrení by mala byť odvolaná.

„Zo zákona pritom vyplýva aj povinnosť, že počas vyhlásenej mimoriadnej situácie sa musia robiť opatrenia na odstránenie príčin nežiaduceho stavu, čo v prípade mimoriadnej situácie pre výskyt medveďa hnedého znamená napríklad aj odstraňovanie vnadísk,” povedala Kováčechová.

Dodala, že samotné vyhlásenie mimoriadnej situácie zároveň neznamená, že môžeme ignorovať povinnosti vyplývajúce zo smernice o biotopoch alebo z nášho zákona o ochrane prírody a krajiny. Ochranári varovali, že masívny odstrel medveďov nezabezpečí nulové riziko stretov s ľuďmi a kľúčové je vzdelávanie verejnosti a odstraňovanie vnadísk, ktoré lákajú medvede do blízkosti ľudských sídel a sú základným zdrojom problémov.

Obavy o populáciu medveďa

Z pohľadu turizmu na Slovensku vítame vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu nežiadúceho výskytu medveďa hnedého a schválenie eliminácie sinantropných medveďov v počte 350 kusov. Povedal v stredu po zasadnutí vlády minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.

„Pri poslednom sčítaní medveďa z roku 2021 vykonaného pražskou Karlovou univerzitou bol stav medveďa u nás na úrovni okolo 1 200 kusov. Ak vychádzame z toho, že medvedica vrhá 2 – 5 mláďat a prirodzená mortalita je na úrovni 30 %, tak si rýchlo vyrátame, že za tri roky sa nám prirodzenými prírastkami takmer zdvojnásobila populácia medveďa na Slovensku. Preto sa nemusíme obávať o populáciu medveďa, nakoľko 350 kusov nie je ani polovica prírastku, berúc do úvahy posledné sčítanie populácie,“ povedal Huliak.

Dodal, že naplniť tento počet odstrelov bude problematické, pokiaľ sa do tohto procesu nezaradia aj poľovníci. „A to hlavne z dôvodu vytvorenia koridorov postihnutých miest a obcí. Pretože stotožniť sinatropného medveďa je veľmi zdĺhavé,“ uzavrel Huliak.

Zásah do populácie medveďa

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie ohľadom medveďa hnedého vláda schválila aj správu so Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR, ktorá požadovala zásah do populácie medveďa v počte 350 kusov.

Informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. Ako uviedol, pre Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR z toho vyplynula úloha, aby rezort vedel promptne a okamžite vydávať rozhodnutia na výnimky z druhovej ochrany na medveďa.

Mechanizmus rozdelenie 350 kusov

„Mimoriadna situácia začne platiť v stredu od 14:00 hodiny a týka sa 55 okresov. Pri určovaní okresov na vyhlásenie tejto situácie sa vychádzalo hlavne z hlásení stretu, útoku a škôd spôsobených medveďom. Pre ucelenosť územia sa pri vyhlasovaní tejto situácie pridali aj okresy, ktoré sú okrajové. Mechanizmus rozdelenia 350 kusov je rozdelený do okresov a podľa počtu hlásení stretov ako aj limitu pre daný okres,“ povedal Kuffa.

Ohľadom medializácie vnadísk Kuffa vysvetlil, že od roku 2019 sú po more ošípaných významne znížené objemy na vnadiskách. „Pravidlá sa výrazne sprísnili. Je zavádzajúce hovoriť, že problémom stretu s medveďom sú iba vnadiská, keďže tie tu historicky vždy boli a pred rokom 2019 fungovali v oveľa väčšej miere. Preto repájanie útokov z vnadiskami nie je správne. Útoky medveďa sú predsa aj na miestach mimo vnadísk,“ vysvetlil Kuffa.