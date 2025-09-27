Národný park Slovenský raj chce rekonštruovať i opravovať, pomôže mu príspevok od Švajčiarov

V Slovenskom raji pri príležitosti osláv Svetového dňa cestovného ruchu odštartovali Dní roklín pod hlavičkou projektu Turisti a príroda.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Národný park Slovenský raj, roklina Suchá Belá
Roklina Suchá Belá v Slovenskom raji. Foto: www.npslovenskyraj.sk
Poprad Lesy a lesníctvo Enviro z lokality Poprad

Rekonštrukciu terénnej stanice Dedinky na EKO centrum Dedinky, zriadenie novej expozície zameranej na lúčne a vodné ekosystémy i rekonštrukciu či výstavbu nástupného a výstupného miesta splavu Prielomu Hornádu umožňuje Správe Národného parku Slovenský raj projekt Turisti a príroda.

Využiť pre tieto, ale aj ďalšie svoje aktivity, bude môcť do decembra 2028 dokopy takmer 1,7 milióna eur. Informovala o tom manažérka projektu za národný park Zuzana Záborská pri príležitosti osláv Svetového dňa cestovného ruchu, v rámci ktorého v Raji odštartovali Dní roklín pod hlavičkou spomínaného projektu.

Dni roklín

Vďaka projektu môže národný park investovať aj do rekonštrukcie chaty Biele Vody na podporu rozvoja prírodného turizmu, financovať z neho môže terénne úpravy a opravy turistických chodníkov, i obnovu svojej internetovej stránky. Financie sa správa národného parku rozhodla využiť aj na inštaláciu automatických sčítačov, tvorbu vzdelávacích programov, edukačné a propagačné aktivity a podujatia pre verejnosť a mnohé ďalšie.

Jedným z podujatí sú aj spomínané Dní roklín. Vďaka nim sú v sobotu rokliny Slovenského raja sprístupnené pre všetkých turistov bezplatne, pri vstupe do rokliny Suchá Belá zároveň osadia informačnú tabuľu a ponúknu aj ďalšie aktivity pre návštevníkov Raja.

V podobnom duchu budú informačné tabule osadené na vstupoch do všetkých desiatich roklín v národnom parku,“ avizoval riaditeľ Správy Národného parku Slovenský rajTomáš Dražil.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podpora udržateľného cestovného ruchu

Turisti a príroda spolu je projekt Ministerstva životného prostredia SR. Jeho hlavným cieľom je podpora udržateľného cestovného ruchu a posilňovanie biodiverzity v chránených územiach. Ide o projekt podporený z Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce a štátneho rozpočtu. Zapojených je do neho deväť národných parkov na Slovensku a Univerzita aplikovaných vied vo švajčiarskom Zürichu.

Realizuje sa v období od decembra 2024 do decembra 2028 s celkovým rozpočtom takmer 23 miliónov eur, z toho rozpočet pre aktivity Správy NP Slovenský raj je takmer 1,7 milióna eur,“ uviedla Záborská.

Viac k osobe: Tomáš Dražil
Firmy a inštitúcie: MŽP Ministerstvo životného prostredia SRNárodný park Slovenský rajSpráva Národného parku Slovenský raj
Okruhy tém: NP Slovenský raj Svetový deň cestovného ruchu

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk