Zonácia TANAP-u podľa správy parku nemá problémy, tvrdenia iniciatívy My sme les označila za šírenie hystérie

Zonácia najstaršieho národného parku na Slovensku nemá problémy. Uviedla to pre agentúru SITA Správa Tatranského národného parku (TANAP) v reakcii na tvrdenia iniciatívy My sme les.
Tá v pondelok informovala, že Správa TANAP-u už druhýkrát predložila na okresný úrad neúplné dokumenty, ktoré sú v rozpore s legislatívou. Podľa nej k zonácii chýba zoznam parciel s rozlohou vyše 28-tisíc hektárov, ktoré majú byť zaradené do ochranného pásma TANAP.
Iniciatíva opäť šíri hystériu
Správa národného parku tvrdí, že iniciatíva opäť šíri hystériu. Pripomína, že proces schvaľovania tohto kľúčového dokumentu pre ďalšie fungovanie TANAP zatiaľ nie je ukončený a zoznam parciel nachádzajúcich sa v ochrannom pásme TANAP bude súčasťou nariadenia vlády po prerokovaní pripomienok a ich následnom zapracovaní.
Zonácia TANAP je už druhýkrát v rozpore s legislatívou, tvrdí My sme les
Podľa My sme les novému návrhu zonácie chýba zoznam pozemkov zaradených do ochranného pásma TANAP. Majitelia pozemkov tak podľa nej nevedia, aký stupeň ochrany je navrhnutý na ich majetku. Správa TANAP-u označila tieto tvrdenia za tendenčné.
Hranica TANAP je jasne vymedzená
„S dotknutými vlastníkmi, užívateľmi či samosprávami sme intenzívne rokovali, takže takéto vyhlásenia nie sú namieste,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré poskytla Martina Petránová z komunikačného oddelenia Správy TANAP-u. Podľa neho hranica TANAP, vrátane jeho ochranného pásma, je jasne vymedzená v mapovej prílohe, ktorá je súčasťou Projektu ochrany Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma a rovnako aj Programu starostlivosti Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma.
„Grafické vymedzenie je dostatočné na to, aby každý vlastník, správca či nájomca bez problémov dokázal identifikovať hranicu či už vlastného územia TANAP, alebo jeho ochranného pásma. Oba spomínané dokumenty vrátane digitálnej GIS vrstvy sú zverejnené aj na webstránke Správy TANAP-u,“ dodala Petránová.
Na problémy so zonáciou TANAP upozornila iniciatíva už v máji tohto roka, keď podala podnet na okresnú prokuratúru. Upozornila vtedy na chýbajúce dokumenty, ktoré sú k zonácii potrebné. Okresná prokuratúra v Prešove vtedy označila proces zonácie za nezákonný. Správa TANAP-u následne predložila nový návrh zonácie, čaká ju pripomienkovací proces. Zámer môže pripomienkovať verejnosť do konca septembra tohto roka.