Muž bol takmer doma, keď naňho zaútočila medvedica. Zvalila ho na zem a uhryzla do ruky

V obci Jakubovany v Žilinskom kraji došlo k útoku medvedice, ktorú spolu s dvomi mláďatami vyrušil 46-ročný muž. Incident sa stal v piatok okolo desiatej večer, keď bol Július takmer doma. Informuje portál TV Joj Noviny.sk.

Prechádzal ovocným sadom, kedy ho medvedica ho zvalila na zem a uhryzla ho do ruky. Šelma následne zistila, že muž pre ňu nepredstavuje nebezpečenstvo a ušla aj so svojimi mláďatami.

Medvede sa tu pohybujú už niekoľko rokov

„Došiel domov, ešte žena vstala a dala ho do poriadku. Ošetrila mu ranu… že išla na krk, tu mu kusla, tu mal najviac roztrhnutú ruku,“ opísal útok pre televíziu otec napadnutého.

Na miesto prišla ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ho previezla do nemocnice v Liptovskom Mikuláši. V noci tiež dorazil aj zásahový tím, ktorý rieši situáciu. „S puškami tu páni chodili, do rána lietali aj s dronom, takmer do druhej,“ povedal sused s tým, že vôbec nie je prekvapený, že k takémuto došlo.

„Sme zvyknutí na to, že v lokalite Vŕšok sa medvede pohybujú už niekoľko rokov. Pri vstupe do týchto oblastí som osadil výstražné tabuľky: Pozor, medveď! Toto je náš intravilán obce,“ doplnil starosta obce Milan Zuzaniak.

Útoky medveďov v tomto roku

Na Liptove sa počas augusta odohrali dva útoky. Päťdesiatročný muž si bol ráno zabehať v Jánskej doline, keď z húštiny náhle vybehla medvedica. Muž sa snažil vyliezť na strom, ale keď mu opakovane zahryzla do lýtka, tak spadol na zem.

Medvedica útočila aj na okraji obce Hybe len pár desiatok metrov za rodinnými domami. Obeťou bol podvečer mladý muž, ktorý bol na prechádzke so psom.

Koncom júla medveď útočil aj pri obci Budča na lúke pred Sietencom, ale tento incident sa našťastie udial bez následkov na zdraví.

Predtým to bol incident v katastrálnom území Oravskej Jasenice v okrese Námestovo, kde medveď okolo obeda v rekreačnej zóne približne 200 metrov od chatiek „prefackal“ muža.

V máji sa takmer 49-ročnému mužovi takmer stalo osudným skrátenie si cesty, pretože v areáli firmy ho v húštine napadla medvedica, ktorá si chránila svoje mláďatá.

Na Slovensku už v tomto roku máme aj jeden smrteľný útok, ktorý sa stal v nedeľu 30. marca v lesoch nad Detvou, kde medvedica usmrtila 59-ročného muža.

Rozruch spôsobilo aj video z fotopasce pri obci Belá, na ktorom je zachytené, ako sa Peter pri útoku medvedice bráni sekerou. Po čase sa však ukázalo, že porušil pravidlá a musel zaplatiť pokutu.

V polovici februára na medveďa len niekoľko metrov od hlavnej cesty pri malej osade Železnô, ktorá je súčasťou obce Partizánska Ľupča, narazili aj rodičia s dvomi deťmi. „Útok medveďa sa stal na poľovníckom chodníku v lokalite Hlinisko a jednalo sa asi o 80 kilogramového jedinca,“ uviedol vtedy na sociálnej sieti Facebook starosta obce s tým, že vďaka duchaprítomnosti otca rodiny nedošlo k zraneniam maloletých detí, na ktoré medveď preukázateľne zaútočil.

Medveď útočil aj v piatok 19. apríla, na muža blízko lyžiarskeho strediska obce Králiky, ktorého potom záchranári transportovali do nemocnice v Banskej Bystrici s otvorenou ranou stehna.

