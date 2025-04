Medveď zahryzol mužovi do stehna. Už by som nešiel na hríby sám ako v minulosti, vraví „miestny“

Z prechádzky so psom rovno do nemocnice, tak sa skončil Veľký piatok pre muža, ktorého v blízkosti lyžiarskeho strediska v obci Králiky napadol medveď. „Ja si myslím, že nebolo ľudí, keďže pršalo a medveď si dovolil ísť trochu bližšie,“ povedal jeden z „miestnych“ pre TV Joj s tým, že šelma mala mužovi zahryznúť do stehna.

„My sme boli na prechádzke so psami a keď sme išli smerom hore, tak išla pani dole na aute so synom a psom a varovala nás, že tam nemáme ísť, lebo tam muža napadol medveď, tak sme sa otočili,“ doplnil ďalší pán v reportáži, ktorá je zverejnená na spravodajskom webe noviny.sk.

Medvede už pri Králikoch videli

Obyvatelia obce hovoria, že medvede už v okolí videli, preto chodia do prírody s rešpektom. „Bežne tu žijú s nami, kamarát má aj fotopascu a medvede tu vidí bežne, ja by som sa už neodvážil ísť na huby sám ako v minulosti,“ uviedol v reportáži „miestny“.

Ako na svojom webe informovala Štátna ochrana prírody SR, napadnutý muž bol so zranením dolnej končatiny prevezený do nemocnice v Banskej Bystrice. Hovorkyňa nemocnice pre spomínanú televíziu priblížila, že je v stabilizovanom stave.

Na mieste útoku bol v krátkom čase Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý v území rozmiestnil fotopasce aj výstražné informačné tabule a bude územie v najbližších dňoch aj naďalej monitorovať — Štátna ochrana prírody SR

Ochranári upozorňujú na vážne riziko

Ide už o druhý útok šelmy v Banskobystrickom kraji za posledné obdobie, ale ten z 30. marca v lesoch nad Detvou sa skončil tragicky.

Štátni ochranári vyzývajú turistov a návštevníkov hôr v týchto dňoch k zvýšenej opatrnosti, nakoľko z hľadiska teplého počasia sa zvyšuje riziko stretu s touto šelmou. „Zvýšená hustota populácie medveďa hnedého, strata prirodzenej plachosti a čoraz častejší výskyt medveďov v blízkosti ľudských obydlí predstavujú na území Slovenska vážne riziko,“ doplnili.

Doplnili, že situácia je z dlhodobého hľadiska neudržateľná bez primeraného zásahu človeka, a to najmä s ohľadom na hustotu osídlenia, rozvoj turizmu a snahy o zachovanie tradičného vidieckeho spôsobu života obyvateľov dotknutých oblastí.

„Jednotlivé incidenty a hlásenia z posledných dní len potvrdzujú oprávnenosť návrhu na vykonanie mimoriadneho zásahu do populácie medveďa hnedého na území Slovenska, z dôvodu zabezpečenia maximálnej ochrany ľudských životov, zdravia a majetku, ako aj pri zachovaní priaznivého stavu populácie medveďa hnedého,“ uviedol Roman Fajth, generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR.