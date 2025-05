Muž si chcel cez húštinu skrátiť cestu. Medvedica ho hrýzla do hlavy, rúk aj nôh - FOTO

Skrátenie si cesty cez húštinu sa stalo 49-ročnému mužovi takmer osudným, medvedica sa chránila mladé a bez upozornenie zaútočila. Ako priblížila v reportáži TV Joj na webe noviny.sk, hrýzla ho do hlavy rúk aj nôh.

Fotografie z miesta útoku

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa na sociálnej sieti Facebook zverejnil aj fotografie z miesta incidentu a priblížil, že nedávno v súčinnosti s Ozbrojenými silami SR v Sučanoch eliminovali problémového medveďa.

Monitorované sú viaceré medvede a spolu s poľovníkmi bolo zatiaľ odlovených viac ako 23 jedincov a do konca roka bude ešte čo robiť… — Filip Kuffa, štátny tajomník na ministerstve životného prostredia

Presné miesto útoku

Ako pre TV Joj povedal vedúci Zásahového tímu Fatra Juraj Žiak, medvedica s mláďatami po útoku odbiehala smerom na Sučany popri železničnej trati a zranený muž, keď sa po útoku prebral, prešiel až k diaľnici, z posledných síl preliezol plot a zamestnanci Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) mu privolali záchranku.

Zo začiatku bol ten adrenalín taký silný, že muž kráčal a ani si možno neuvedomoval, čo sa stalo, ale potom sa už plazil alebo išiel po štvornožky. — Juraj Žiak, vedúci Zásahového tímu Fatra (zdroj: TV Joj)

Štátna ochrana prírody SR na sociálnej sieti Facebook po incidente uviedla, že napadnutý muž utrpel viaceré zranenia a bol záchrannou zdravotnou službou prevezený do Univerzitnej nemocnice v Martine. „Zásahový tím oblasť monitoroval s využitím dronu vybaveného termovíziou a na mieste taktiež zaznamenal pobytové znaky medveďa hnedého,“ informovali ochranári.

Žiak v spomínanej reportáži doplnil, že medvedica sa na mieste incidentu podľa tých pobytových znakov zdržiavala mesiac, možno aj dva a našli aj presné miesto, kde sa útok odohral. „Nachádzali sa tam nejaké kusy oblečenia, čiapka aj krv,“ opísal. Obec Sučany na sociálnej sieti Facebook ihneď varovala občanov, aby sa nepohybovali v okolí závodu Prefa. „Zásahový tím bude túto lokalitu naďalej monitorovať a v prípade, že by táto medvedica mala tendenciu vrátiť sa a vykazovala by známky agresivity, tak by bola eliminovaná,“ dodal Žiak.

Nejde o prvý útok medveďa v tomto roku

Sobotňajší útok medvedice nebol prvým útokom šelmy v tomto roku, na Slovensku už máme dokonca aj jeden smrteľný, ktorý sa stal v nedeľu 30. marca v lesoch nad Detvou.

Rozruch spôsobilo aj video z fotopasce pri obci Belá, na ktorom je zachytené, ako sa Peter pri útoku medvedice bráni sekerou. Po čase sa však ukázalo, že porušil pravidlá a musel zaplatiť pokutu.

V polovici februára na medveďa len niekoľko metrov od hlavnej cesty pri malej osade Železnô, ktorá je súčasťou obce Partizánska Ľupča, narazili aj rodičia s dvomi deťmi. „Útok medveďa sa stal na poľovníckom chodníku v lokalite Hlinisko a jednalo sa asi o 80 kilogramového jedinca,“ uviedol vtedy na sociálnej sieti Facebook starosta obce s tým, že vďaka duchaprítomnosti otca rodiny nedošlo k zraneniam maloletých detí, na ktoré medveď preukázateľne zaútočil.

Medveď útočil aj v piatok 19. apríla, na muža blízko lyžiarskeho strediska obce Králiky, ktorého potom záchranári transportovali do nemocnice v Banskej Bystrici s otvorenou ranou stehna.