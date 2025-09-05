Správa TANAP-u odporúča turistom nepohybovať sa v okolí Tatranskej Lesnej, na ceste videli medveďa

Správa Tatranského národného parku (TANAP) odporúča návštevníkom i obyvateľom Tatier v najbližších dňoch zvážiť pohyb v širšom okolí Tatranskej Lesnej.
Ako informuje, v piatok ráno tam zaznamenali kolíziu auta s medveďom. Ten následne ušiel do lesa a zatiaľ sa ho nepodarilo nájsť. Podľa národného parku môže byť zviera zranené, preto sa nedá vylúčiť, že bude agresívnejšie.
Medveď opäť útočil, tentokrát sa pohybuje v okrese Trenčianskeho kraja
Podľa stôp ide o dospelého medveďa. „Keďže si to namieril pod Cestu slobody, predpokladáme, že sa môže pohybovať aj v oblasti Smokovcov a Novej Lesnej. Zvýšte preto ostražitosť a lesným porastom v ich blízkosti sa radšej vyhnite,“ upozorňuje Správa TANAP-u.