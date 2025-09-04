Medveď opäť útočil, tentokrát sa pohybuje v okrese Trenčianskeho kraja

Polícia upozorňuje na zvýšený pohyb medveďa, tentokrát v oblasti nad obcou Nedožery-Brezany v okolí poľovníckej chaty Klčovňa v okrese Prievidza. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v TrenčínePetra Klenková informovala, že v stredu 3. septembra vo večerných hodinách medveď zaútočil na 27-ročného muža. Ten pri incidente utrpel poranenia a previezli ho do nemocnice.
Medvedica mužovi opakovane zahryzla do lýtka, k útoku došlo neďaleko hotela na pomerne frekventovanej ceste
„O udalosti bol okamžite vyrozumený aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý v danej lokalite vykonáva potrebné opatrenia,“ priblížila polícia, ktorá súčasne vyzvala občanov, aby boli pri pohybe v tejto oblasti obozretní, pohybovali sa v skupinách a rešpektovali pokyny zásahového tímu. V prípade priameho ohrozenia treba volať na linku 158 alebo 112.