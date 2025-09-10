Veľká Lomnica upozorňuje na medveďa, pohyboval sa pri rodinných domoch - VIDEO

Zásahový tím Tatranského národného parku situáciu monitoruje.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Medveď, Veľká Lomnica
Foto: www.facebook.com
Veľká Lomnica Lesy a lesníctvo Regionálne správy z lokality Veľká Lomnica

Obec Veľká Lomnica v okrese Kežmarok upozorňuje na výskyt medveďa v jej zastavanom území. Podľa zverejneného videa na sociálnej sieti sa v utorok prechádzal pri rodinných domoch na ulici Severná.

O pohybe medveďa bol podľa samosprávy informovaný Okresný úrad v Kežmarku a Zásahový tím Tatranského národného parku, ktorý situáciu monitoruje.

Obec vyzýva k zvýšenej ostražitosti a žiada obyvateľov, aby nádoby na odpad nenechávali voľne prístupné pred svojimi domami.

„Taktiež upozorňujeme majiteľov psov, aby svojich domácich miláčikov nepúšťali na voľný výbeh v spomínanej oblasti,“ uviedla.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Firmy a inštitúcie: TANAP Tatranský národný parkZásahový tím pre medveďa hnedého
Okruhy tém: Medveď hnedý Medvede na Slovensku
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk