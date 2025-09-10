Veľká Lomnica upozorňuje na medveďa, pohyboval sa pri rodinných domoch - VIDEO

Obec Veľká Lomnica v okrese Kežmarok upozorňuje na výskyt medveďa v jej zastavanom území. Podľa zverejneného videa na sociálnej sieti sa v utorok prechádzal pri rodinných domoch na ulici Severná.
O pohybe medveďa bol podľa samosprávy informovaný Okresný úrad v Kežmarku a Zásahový tím Tatranského národného parku, ktorý situáciu monitoruje.
Medveď opäť útočil, tentokrát sa pohybuje v okrese Trenčianskeho kraja
Obec vyzýva k zvýšenej ostražitosti a žiada obyvateľov, aby nádoby na odpad nenechávali voľne prístupné pred svojimi domami.
„Taktiež upozorňujeme majiteľov psov, aby svojich domácich miláčikov nepúšťali na voľný výbeh v spomínanej oblasti,“ uviedla.