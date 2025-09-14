Chodník do Sedielka nad Téryho chatou čaká komplexná obnova, turisti sa dočkajú bezpečnejšej trasy – FOTO

Na budúci týždeň odštartuje obnova turistického chodníka do Sedielka nad Téryho chatou vo Vysokých Tatrách. Od štvrtka 18. septembra až do odvolania bude preto pre verejnosť uzatvorený. Chodník je v súčasnosti v havarijnom stave a na viacerých miestach predstavuje riziko pre turistov. Komplexnú obnovu bude realizovať najväčší turistický klub na Slovensku Hikemates.
Bezpečnosť turistov na prvom mieste
Sedlo Sedielko sa nachádza v nadmorskej výške 2 376metrov a je najvyššie voľne prístupným sedlom pre turistov na Slovensku. „V rámci obnovy presunieme časť trasy na rastlú skalu, kde bude osadených 250 metrov reťazí a 300 stúpacích želiez, vznikne tak úplne nový chodník v exponovanom teréne,” vysvetlil predseda turistického klubu Patrik Pajta.
Výber trasy a technické riešenie konzultovali aj so SprávouTatranského národného parku (TANAP). Na trase tiež budú osadené nové drevené izbice. ,,Cieľom obnovy je zvýšiť bezpečnosť turistov na tejto trase. Rozpadnutý chodník a uvoľnené skaly, ktoré naň padali, predstavovali riziko pre turistov, túra sa pre nich mohla skončiť aj vážnym úrazom,” dodal Pajta.
Financovanie obnovy
Plánovaná uzávera sa týka zeleno značeného turistického chodníka z Malej Studenej doliny cez Sedielko do Javorovej doliny a opačným smerom. Konkrétne pôjde o úsek od Rázcestia pod Sedielkom až po samotné Sedielko.
Projekt obnovy chodníka do Sedielka realizuje Hikemates v kooperácii so Správou TANAP-u. Na prácach sa budú podieľať členovia klubu, dobrovoľníci aj pracovníci Strediska starostlivosti o turistickú infraštruktúru Správy TANAP-u.
Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú 57-tisíc eur. Podstatnú časť sa podarilo pokryť vďaka partnerom projektu, viac ako 7-tisíc vyzbieral turistický klub vo verejnej zbierke, do ktorej sa zapojilo viac ako 260 darcov.
„Vítame iniciatívu dobrovoľníkov, vďaka ktorým sa aj najvyššie položené turisticky prístupné sedlo dočká rozsiahlejšej rekonštrukcie. Veríme, že turisti toto obmedzenie pochopia, hlavne ak výsledkom bude ďalšia bezpečnejšia a komfortnejšia turistická trasa,“ skonštatoval vedúci oddelenia prác celospoločenského významu Správy TANAP-u Ľubomír Plučinský.