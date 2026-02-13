Kontrola NKÚ odhalila chaos v odpadovom sektore, chýbali pravidlá aj finančný dohľad

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR zistil závažné nedostatky v riadení a kontrole združení obcí pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva za roky 2022 až 2024. Kontrola odhalila neexistenciu funkčného systému finančného riadenia, formalizmus, prácu s nespoľahlivými dátami a zvýšené riziko neefektívneho hospodárenia. Podľa NKÚ bol hlavným problémom nezáujem a pasivita členských obcí o činnosť a riadenie týchto združení.
„Tým, že obce aktívne nevyužívali svoje kontrolné právomoci, sa prakticky zriekli dohľadu nad hospodárením združení. Bez ich aktívneho prístupu nie je možné presadzovať spoločné záujmy a zabezpečiť zodpovedné využívanie verejných financií,“ uviedla podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová.
Kontrola združení a zistené pochybenia
Kontrolované boli tri združenia – ZO Horného Turca, ZO stredného Liptova a ZO Vyšehradné, ktoré prevádzkovali aj skládky komunálneho odpadu. Audit ukázal, že v týchto združeniach chýbali jasné pravidlá hospodárenia, nefungovali niektoré orgány, členské obce boli slabo informované a zapájali sa len minimálne.
Neexistovala účinná finančná ani vnútorná kontrola a povinné informácie sa nezverejňovali, čo viedlo k formalizmu a nespoľahlivému účtovníctvu. Medzi najvýraznejšie zistenia patrí porušenie finančnej disciplíny v združení Vyšehradné, ktoré poskytlo pôžičku 25-tisíc eur občianskemu združeniu mimo svojho predmetu činnosti.
Nehospodárne výdavky a rizikové rezervy
Kontrola tiež odhalila nehospodárne výdavky, napríklad 1 250 eur za 22-stranové zápisnice z valného zhromaždenia. V oblasti skládkovania odpadu Slovenská inšpekcia životného prostredia spochybnila spôsob výpočtu finančnej rezervy na rekultiváciu skládok pre matematickú nesprávnosť vzorca.
„Ich výška je podľa národných kontrolórov riziková a nepokrýva všetky náklady na uzavretie a následnú údržbu skládok,“ upozornil NKÚ. Napríklad ZO Vyšehradné krylo len časť nákladov na údržbu uzavretej skládky, pričom monitoring skládkových plynov a vôd stál viac ako bolo vyčlenených prostriedkov.
NKÚ odporučil parlamentnému výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, aby zaviazal rezort životného prostredia zlepšiť systém environmentálnej kontroly a prehodnotiť spôsob výpočtu účelovej finančnej rezervy na budúce uzavretie skládok komunálneho odpadu. „Dodržiavanie pravidiel finančnej kontroly je kľúčové nielen pre ochranu verejných zdrojov, ale aj pre dôveru občanov v to, ako samosprávy a ich združenia fungujú a ako hospodárne používajú verejné prostriedky,“ zdôraznila Crkoňová.