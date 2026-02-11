Takáč tvrdí, že z programu rozvoja vidieka sa vyčerpalo viac ako 99 percent eurofondov, Remišová hovorí o zavádzaní – VIDEO

Z programu rozvoja vidieka sa podarilo do konca roka 2025 vyčerpať vyše 99 % prostriedkov z eurofondov. Uviedol to po rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Reagoval tak na viaceré vyjadrenia opozičných politikov, ktorí v minulom roku upozornili na hrozbu prepadnutia stoviek miliónov eur z eurofondov určených na rozvoj vidieka. Podľa opozičnej poslankyne a predsedníčky Za ľudíVeroniky Remišovej minister zavádza.
Rezort vyčerpal 857 miliónov eur za dva roky
„V programe rozvoja vidieka sme na konci roka 2023, keď sme prišli na ministerstvo a začala sa vláda Roberta Fica, prevzali čerpanie na úrovni 39,63%. Boli sme dlhodobo najhorší v čerpaní v celej Európskej únii. K 31.12.2025 sme po 12 rokoch vyčerpali 99,25 %. Predbehli sme krajiny, ktoré boli v roku 2023 pred nami,“ uviedol Takáč.
Doplnil, že kým predošlým vládam sa za roky 2021 až 2023 podarilo vyčerpať 154 miliónov eur, rezort za obdobie posledných dvoch rokov vyčerpal 857 miliónov eur, pričom v roku 2025 to bola suma 647 miliónov eur. Pripomenul, že programové obdobie pre program rozvoja vidieka trvalo od roku 2014 do roku 2022. Alokovaných bolo celkovo 1,58 miliardy eur, ktoré bolo treba podľa pravidla n+3 vyčerpať do konca roka 2025.
Kritika aj v súvislosti s kauzou haciend
Podľa poslankyne Národnej rady (NR) SR a predsedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej minister Takáč „hrubo zavádza verejnosť a farmárov“. Pripomenula, že v roku 2024 rezortu prepadlo 216 miliónov eur z eurofondov. “Richard Takáč nehorázne klame o tom, že mu vraj neprepadli žiadne eurofondy. V roku 2024 mu prepadla rekordná suma 216 miliónov eur, čo sa nikdy predtým nestalo, aby na jedinom ministerstve za jediný rok prepadlo až 216 miliónov eur. Za túto obrovskú sumu nesie minister Takáč plnú zodpovednosť,“ uviedla poslankyňa.
Ministra Takáča opätovne skritizovala aj za kauzu dotácií na takzvané haciendy. „Tvrdí, že je všetko vyčerpané, ale zatajuje, koľko peňazí hrozí, že Slovensko stratí pre kauzy podvodných agroprojektov a haciend, ktoré preverujú európske orgány aj vyšetrovatelia,“ pripomenula Remišová.
Dodala, že od ministra budú požadovať, aby zverejnil skutočný stav rizík a objasnil, koľko peňazí je reálne ohrozených v dôsledku prebiehajúcich kontrol a vyšetrovaní. Poslankyňa chce tiež vedieť, koľko projektov je podozrivých a v akom sú štádiu, koľko peňazí bude musieť Slovensko vrátiť či koľko môže byť zastavených.