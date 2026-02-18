Jedno z mláďat po zastrelenej medvedici museli usmrtiť, podľa bojnickej ZOO zabránili ďalšiemu utrpeniu - VIDEO

Zoologická záhrada v Bojniciach musela pristúpiť k eutanázii jedného z medvieďat po zastrelenej medvedici. Ako ZOO informovala na sociálnej sieti, napriek hospitalizácii, intenzívnej terapii a asistovanému kŕmeniu sa stav malého samčeka medveďa hnedého postupne zhoršoval.
Ťažký zápal pľúc
„Veterinárne vyšetrenia potvrdili ťažký obojstranný zápal pľúc a jeho metabolizmus prestal správne fungovať. Napriek maximálnemu úsiliu nášho tímu sa jeho stav nepodarilo stabilizovať. Po dôkladnom zhodnotení zdravotného stavu a s cieľom zabrániť ďalšiemu utrpeniu sme museli pristúpiť k najťažšiemu rozhodnutiu – eutanázii,“ uviedla zoologická záhrada.
Prvý útok medveďa v tomto roku, dvoch mužov podľa Kuffu zachránila zbraň - FOTO
Informovala tiež, že dve malé samičky medveďa sú stabilizované, postupne sa rozbehli s prijímaním mlieka a darí sa im lepšie sať. Podľa ZOO každým dňom mláďatá priberajú ďalšie gramy, no ich stav budú naďalej veľmi pozorne sledovať. Tri osirelé, približne jednomesačné mláďatá medveďa hnedého prijali do rehabilitačnej stanice Národnej ZOO Bojnice po usmrtení ich matky v okolí Ružomberka pred niekoľkými dňami. Do ZOO ich priviezli zamestnanci Národného parku Veľká Fatra.
Rozhodujúce dni
„Pri vstupnom veterinárnom vyšetrení sme zistili, že všetky tri mláďatá sú dehydrované a ich hmotnosť je veľmi nízka – najmenšie váži 1,9 kg, najťažšie 2,3 kg. V tomto veku sú ešte plne odkázané na materské mlieko a nepretržitú starostlivosť,“ informovala zoologická záhrada v pondelok 16. februára.
Pri domoch v Tatrách sa pohybovala medvedica s mláďatami, ďalšia šelma ušla po zrážke s autom
Už vtedy uviedla, že v najhoršom stave bol samec, ktorého museli okamžite previezť na veterinárnu kliniku, kde mu bola nasadená infúzna terapia na stabilizáciu organizmu. V rehabilitačnej stanici nastavili intenzívny 24-hodinový režim starostlivosti, pričom mláďatá sú kŕmené špeciálnou mliečnou náhradou každé tri až štyri hodiny, aj počas noci.
„Najbližšie dni budú rozhodujúce. Ide o vôbec prvý prípad, keď naša rehabilitačná stanica prijala takto malé medvieďatá, čo pre nás predstavuje mimoriadne náročnú a citlivú situáciu. V takto nízkom veku je prognóza vždy opatrná, no urobíme maximum pre ich stabilizáciu a ďalší vývoj,“ uviedla ZOO Bojnice.
Útok medvedice
Ako ďalej priblížila, pri takto malých mláďatách býva návrat do voľnej prírody veľmi zriedkavý, riešenie plánujú hľadať v spolupráci s inými zoologickými záhradami. Národný park Veľká Fatra z súvislosti s udalosťou v pondelok informoval, že v nedeľu 15. februára v popoludňajších hodinách prijal jeho Zásahový tím Fatra oznámenie o útoku medveďa hnedého na človeka v extraviláne mestskej časti Hrboltová.
9 900 eur za odstrel medveďa? Už nejde o elimináciu problémových jedincov, ale o komerčný trofejový lov, tvrdia ochranári
„Podľa dostupných informácií došlo k útoku počas pohybu osôb v lesnom poraste. Napadnutá osoba utrpela viaceré poranenia a bola prevezená na ošetrenie do nemocnice,“ uviedli z národného parku s tým, že na mieste bola nájdená usmrtená medvedica so strelnými poraneniami, pričom v okolí boli stopy zápasu. Pri obhliadke kadáveru medvedice zistili, že bola dojčiaca, v blízkosti miesta následne našli brloh s tromi mláďatami.
Prvý tohtoročný útok
„Zásahový tím vykonal fotodokumentáciu miesta udalosti, brlohu aj kadáveru medvedice. Kadáver bol ponechaný na mieste pre potreby ďalšieho vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní v súvislosti s podozrením na konanie v krajnej núdzi a usmrtenie chráneného živočícha. Prípad je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine bude situáciu naďalej monitorovať a v súčinnosti s príslušnými orgánmi postupovať v zmysle platnej legislatívy. O ďalšom vývoji budeme verejnosť informovať,“ uviedli vtedy z Národného parku Veľká Fatra.
Pripravované zonácie národných parkov majú obrovské nedostatky, upozorňuje v stanovisku 60 odborníkov
Išlo o prvý útok medveďa v tomto roku, informoval o ňom štátny tajomník envirorezortuFilip Kuffa na sociálnej sieti. Spresnil, že medvedica zaútočila na 57-ročného muža, ktorý ju spolu so svojím synom v sebaobrane zabil. K útoku došlo blízko miesta ťažby na Liptove neďaleko mesta Ružomberok. Muž skončil s tržnými ranami a záhryzmi. Do nemocnice ho dostal jeho syn.