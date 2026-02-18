Ochranári spustili zber podpisov pod pripomienku k zonácii TANAP-u, upozorňujú na niekoľko závažných nedostatkov

Navrhovaná zonáciaTatranského národného parku (TANAP) je v rozpore so zákonom. Upozorňujú na to ochranárske organizácie My sme les, OZ Prales, WWF Slovensko, Aevis, SOS/BirdLife a Zelená väčšina, ktoré spustili zber podpisov pod pripomienku k návrhu zonácie.
Ochranári zdôraznili, že navrhovaná zonácia je v rozpore so zákonom, medzinárodnými záväzkami SR a v praxi povedie k oslabeniu ochrany najcennejších častí najstaršieho slovenského národného parku.
Závažné nedostatky
Zonácia podľa odborníkov o ochranárskych organizácií obsahuje niekoľko závažných nedostatkov. Týkajú sa nedostatočného zaradenia území do najprísnejšej zóny, a to v celkovej výmere takmer 7 000 hektárov.
Pripravované zonácie národných parkov majú obrovské nedostatky, upozorňuje v stanovisku 60 odborníkov
„Ide o lokality, ktoré má Slovensko povinnosť chrániť aj kvôli záväzkom v Pláne obnovy a odolnosti. Na ďalších miestach sa dokonca neodôvodnene znižuje ochrana územia, čo otvára priestor úplne novým zjazdovkám a developerským projektom,“ upozornili ochranári.
Symbol Slovenska
Milan Olekšák z iniciatívy My sme les zdôraznil, že Vysoké Tatry sú symbolom Slovenska a jedným z najhodnotnejších území v strednej Európe. „Verili sme, že aspoň táto zonácia bude rešpektovať prioritu ochrany prírody, a to na základe odborných znalostí. Vidíme však opak. Na viac ako šesťtisíc hektároch biotopov sa ochrana prírody znižuje, dokonca v podhorských oblastiach ministerstvo úplne ruší 13 prírodných rezervácií. Zdá sa, že tu prevládli záujmy úzkej skupiny developerov,“ vyhlásil Olekšák.
Organizácie spresnili, že medzi lokality, kde sa ruší prísna ochrana, patria tatranské riečky Belá, Biela Voda a Studený potok. Rozvojové zámery zas podľa ich slov ohrozujú biotopy kosodreviny v Lomnickom sedle, kamzíky a svište v Salatínskej doline a v okolí Roháčskych plies.
Ministerstvo riskuje stratu peňazí
Nová zjazdovka je nakreslená aj v Spálenom žľabe. Odborníci žiadajú zachovanie aj prísnej ochrany tatranských plies, a to Ťatliakovho jazera a Štrbského plesa. Ochranári doplnili, že pri návrhoch zonácií Polonín, Malej Fatry aj TANAPu ministerstvo životného prostredia riskuje stratu peňazí z Plánu obnovy a odolnosti.
Proti zonácii Polonín vystúpili už aj univerzity a SAV, vedci ponúkajú Tarabovmu ministerstvu odbornú pomoc
„Časť biotopov kriticky ohrozeného hlucháňa hôrneho zostáva mimo najprísnejšej zóny, a to napriek rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ a schválenému Programu záchrany hlucháňa. Rovnako v prísnej ochrane chýbajú tisíce hektárov starých a prirodzených lesov,“ vysvetlili ochranári.
Ignorovanie záväzkov
Envirorezort podľa Lucie Szabovej z iniciatívy Zelená väčšina pri každom návrhu ignoruje záväzky z Plánu obnovy. „To už nemôžeme považovať za nejakú chybu ale cielenú sabotáž. Keď už nie je prioritou ministra Tomáša Tarabu a štátnych tajomníkov ochrana našej najvzácnejšej prírody, tak by im malo záležať aspoň na tom, aby sme ako Slovenská republika neprišli o financie z Plánu obnovy alebo neplatili pokuty za porušovanie iných predpisov,“ dodala Szabová s tým, že takéto konanie ide proti záujmom SR, hodnotám a hrdosti na slovenské bohatstvo.
Pripomenula, že reforma národných parkov mala priniesť po rokoch prvý krok k skutočnej ochrane najvzácnejších území a napraviť rokmi ignorované nedostatky v systematickej ochrane prírody.
Chýbajú jasné pravidlá
Navrhované zonácie tak podľa Olekšáka neprinášajú jasné pravidlá fungovania národných parkov s víziou rozvoja, ale selektívne nezmyselné zóny, ústupky malým záujmovým skupinám a hľadanie spôsobov k zníženiu ochrany.
Mimovládky spustili zber podpisov pod hromadnú pripomienku k zonácii Polonín, návrh považujú za veľmi zlý
Výsledkom podľa neho bude oslabenie ochrany biotopov, vzácnych druhov, pokuty a strata financií. „Chceme, aby zonácia Tatranského národného parku bola zákonná, odborná a skutočne chránila prírodu, kvôli ktorej Tatry národným parkom sú,” uzavrel Olekšák.