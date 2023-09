Je to hanba pre štát, hovorí rybár. Rieka Slaná je už 19 mesiacov znečistená a riešenie je v nedohľadne

Od ekologickej katastrofy ubehlo už 19 mesiacov, aj napriek tomu do rieky Slaná stále vteká kontaminovaná banská voda. Informáciu priniesla TV Joj na svojom webe Noviny.sk.

Naďalej tu platí mimoriadna situácia a rieka je sfarbená do oranžova. Riešenie je však v nedohľadne, hoci ho ponúkali súkromné spoločnosti a aj Slovenská akadémia vied (SAV). Tá im chcela dať technológiu, ktorá by dokázala vyčistiť výtok bane.

„Ponuky sú určite na stole a čakáme na to, kedy nás oslovia s ponukou, aby sme mohli inštalovať čističku na miesto,“ povedala pracovníčka Zuzana Bártová z Ústavu geotechniky SAV.

Pravidelné merania

Ministerstvo životného prostredia SR však rokuje s dotknutými rezortmi, teda s ministerstvom hospodárstva, financií a tiež s Útvarom hodnoty za peniaze.

„Ide o jednu z výziev, ktorá ostala otvorená na stole envirorezortu. Ministerstvo má ambíciu pripraviť návrh na riešenie,“ informoval Tomáš Ferenčák z tlačového oddelenia ministerstva životného prostredia.

Ministerstvo hospodárstva zase uviedlo vo svojom stanovisku, že pravidelne vykonávajú merania parametrov vytekajúcej vody zo štôlne a výsledky nevybočujú od dlhodobého trendu. Odborníci si však myslia niečo iné.

„Situácia ešte určite nie je vyriešená a stále tam vytekajú koncentrácie kovov, ktoré nespĺňajú normy pre povrchové toky,“ vysvetlila Zuzana Bártová.

Polícia tiež rieši znečistenie

Znečistením sa zaoberá aj polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre trestný čin poškodenia a ohrozenia životného prostredia.

„V predmetnej veci prebieha znalecké dokazovanie, ktorého súčasťou je aj ichtyologický prieskum, keďže sa skúma dosah možnej protiprávnej činnosti na všetky zložky životného prostredia,“ uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Ichtyologický prieskum bol už zrealizovaný a jeho výsledky neboli potešujúce. Pravidelne tu tiež vykonáva monitoring rýb regionálna veterinárna správa spolu s rybármi.

„Početnosť ichtyofauny je výrazne oslabená v postihnutom úseku a absentujú ryby, ako je hlaváč bieloplutvý, ktorý je zaradený medzi druhy európskeho významu,“ vysvetlil rybár a aktivista Tibor Varga.

Kovy sa môžu dostať do prostredia

Rybári sa zameriavajú hlavne na ryby nájdené v sedimentoch. Práve tam by sa malo nachádzať najviac ťažkých kovov.

„Nachádza sa tam aj kov, ako je arzén, a výsledky nasvedčujú tomu, že tá hladina na niektorých miestach stúpa a na niektorých je ešte stále v svalovine rýb relatívne nízka,“ povedal riaditeľ Regionálnej potravinovej a veterinárnej správy Štefan Bilík.

Podľa pracovníčky SAV Zuzany Bártovej je to jednoznačne problém, nakoľko sa tieto kovy dostávajú do okolitého prostredia a potom do potravinového reťazca.

„V 21. storočí je to obrovská hanba pre náš štát, že po 19 mesiacoch od februára minulého roka nie sú schopní zastaviť to znečistenie,“ dodal na záver rybár Tibor Varga.