Čo spôsobilo úhyn rýb v Párnici? Výsledky z odberov dopadli katastrofálne

Rybárom v Párnici v okrese Dolný Kubín začali v rybníkoch hynúť ryby. Zobrali preto vzorky vody a výsledky z veterinárneho a potravinového ústavu ho prekvapili.

Ako informovala TV Joj na svojom portáli Noviny.sk, o prípad sa už začala zaujímať aj Inšpekcia životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR.

„Pri kontrolách na planinských štrkoviskách som si začal postupne všímať, že je tam zvýšený počet mŕtvych rýb. Odobral som dve vzorky. Výsledky sú katastrofálne. Za znečistenie a úhyn môže chróm. Voda má hodnotenie od jedna po päť a tento chróm je v kategórii päť, kde je veľmi silne znečistená voda,“ informoval o výsledkoch Marek Plančo, rybársky hospodár Slovenského rybárskeho zväzu.

Voda lúhuje škodlivé látky

Môže za to skládka Strusky, ktorá sa nachádza neďaleko rybníkov. Vznikla ešte pred vyše pol storočím.

„Je na nevhodnom podloží na alúviu rieky Oravy, je na vodu priepustných štrkoch. Voda, ktorá sa prechádza pod skládkou, lúhuje škodlivé látky, aj ťažké kovy a tie sa dostávajú ďalej do potravinového reťazca,“ uviedol generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Dušan Karaska.

Robiť sa bude geologický prieskum

Podnet prijalo už aj Ministerstvo životného prostredia, ktoré plánuje na miesto vyslať odborníkov.

„Odborníci envirorezortu, konkrétne zo Slovenskej agentúry životného prostredia, vykonajú obhliadku v lokalite. V priebehu času tak budú nasledovať ďalšie kroky, ako vykonanie podrobného geologického prieskumu životného prostredia, určenie povinnej osoby a podobne,“ vyjadril sa hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák.

Sú ryby vhodné na konzumáciu?

Či sú ryby z týchto rybníkov vhodné na konzumáciu, je podľa Karaska na rozhodnutí expertov. Tí by mali na mieste urobiť viacero rozborov.

„Je to na zvážení expertov, ktorí sa zaoberajú toxikológiou v oblasti potravín a veterinárstva, aby zvážili a spravili rozbory, či by tá oblasť, hlavne tie revíry, boli by riešené systémom chyť a pusť. Ryby by mohli uloviť, ale hneď ich by aj pustili,“ dodal na záver Dušan Karaska.