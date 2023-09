Vo vojenských lesoch je ešte stále nevybuchnutá munícia, hubári by mali byť obozretní

Pre návštevníkov vojenských lesov predstavuje nebezpečenstvo nevybuchnutá munícia, ktorá sa dodnes v lesoch nachádza.

Vojenský obvod Záhorie

V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol generálny riaditeľ Vojenských lesov a majetkov (VLM) SR Ján Jurica. Ako vysvetlil, konkrétne vojenský obvod Záhorie slúžil na výcvik ozbrojených síl od roku 1928, a teda aj počas druhej svetovej vojny. Dodnes sa tam nachádza nevybuchnutá munícia aj z týchto období.

Jurica priblížil aj režim vstupu, ktorý upravuje zákon o vojenských obvodoch, ktorý hovorí o tom, kto môže vstupovať do lesov, na akú dobu a za akým účelom. Riaditeľ VLM vysvetlil, že sa v roku 2010 novelizoval zákon o vojenských obvodoch, ktorý upravuje možnosť všetkým občanom vstupovať do vojenského obvodu, a to maximálne do 24 hodín bez povolenia vydávaného ministerstvom obrany.