Medveď prekvapil poľovníka na mieste, kde sa nikdy predtým nevyskytoval. Treba byť opatrný, varuje

Medvede sa začínajú vyskytovať už aj v južnejších častiach Slovenska. Poľovník si jedného z nich všimol, keď bol na posede v okolí Dražoviec a Čakajoviec neďaleko Nitry. Ako informovala TV Joj na svojej stránke Noviny.sk, tak ide o raritu.

„Najskôr som si myslel, že to je diviak, ale keď prišiel bližšie, všimol som si, že to je medveď. Bol som prekvapený,“ povedal poľovník. Stalo sa to približne o pol druhej v noci a pomocou techniky s nočným videním sa mu ho podarilo odfotiť. Podľa odhadov ide zrejme o mladého medveďa.

„Je to prekvapivé, išiel okolo dediny a okolo cyklotrasy. Potom sa okolo rieky vracal do lesa,“ opísal jeho trasu predseda poľovného združenia Čakajovce Marek Szalai. Auto mal totiž zaparkované v miestach, kadiaľ zviera prechádzalo. Na posede zostal zhruba hodinu, kým neprešiel do lesa.

Poľovníkov z tejto oblasti medveď prekvapil, pretože tu nikdy predtým jeho výskyt nezaznamenali. Na ďalší deň hľadali stopy šelmy, nakoľko je táto lokalita rušná a plná turistov.

„Treba byť opatrný a používať hlavne chodníky, neschádzať z nich dole. Keď sú vysoké repky, medveď sa tam môže skrývať a môže dôjsť k stretu,“ dodal na záver poľovník.

