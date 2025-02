Hlina kritizoval Fica za riadenie krajiny cez sociálne siete, upozornil aj na kataster a podvody s pôdou – VIDEO

Poslanec strany Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Hlina na tlačovom brífingu pred Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kritizoval Roberta Fica (Smer-SD) za riadenie krajiny cez sociálne siete.

„Včera nám premiér oznámil, nech sa nebojíme, že nás ochráni a kataster bude v poriadku,“ uviedol Hlina s tým, že podľa premiéra vraj kataster bude nabiehať do konca februára, a ďalší termín bude do polovice marca.

Obžalovaný šéf katastra

„Zatiaľ si máme pozrieť iný systém. Ja som ani nevedel, že taký systém existuje,“ dodal. Poslanec SaS tiež upozornil na to, že šéf katastra, ktorý má podpisové právo, je obžalovaný a vláda ho ešte neodvolala.

„Možno to tak chceli, lebo obžalovaný človek sa dá ľahšie vydierať. To sú vážne skutočnosti,“ poznamenal Hlina. Dodal, že hoci platí prezumpcia neviny, v tomto prípade neobstojí.

Pasportizácia majetku

„Podvody s pôdou neznámych vlastníkov sa už diali. Tento prípad má svoju genézu, kto chce, vie si to na internete dohľadať. A my nemáme len právo, ale aj povinnosť byť ostražití, vzhľadom na to, čo sa teraz deje na katastri,“ povedal Hlina. Poslanec doplnil, že už navrhovali, aby Slovenský pozemkový fond (SPF) a Lesy SR urobili pasportizáciu svojho majetku.

„Nič sa neudialo. Koaliční poslanci to na parlamentnom výbore odmietli, neprezentovali sa. Musíme byť ostražití. Dávajme si preto pozor kto nám vládne, lebo to vyzerá ozaj zle,“ uzavrel Hlina.