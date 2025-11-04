Európskej výstavy zvierat v Agrokomplexe sa zúčastnia tisíce chovateľov aj zvierat z 23 štátov

Spolu 2 674 európskych vystavovateľov sa bude prezentovať na 30. Európskej výstave zvierat, ktorá sa bude konať na výstavisku Agrokomplex v Nitre od 7. do 9. novembra. Podujatie organizuje Slovenský zväz chovateľov (SZCH) podporený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Súčasne sa uskutoční aj 6. Európska výstava zvierat mladých chovateľov. Celkovo je prihlásených 22 521 zvierat z 23 európskych štátov. Európsku výstavu zvierat sa nepodarilo zorganizovať v Európe od roku 2018.
Zaplnené pavilóny
„Slovenský zväz chovateľov bol úspešný so svojím projektom tejto výstavy na európskom fóre, kde sme presvedčili európskych kolegov o našej schopnosti zorganizovať toto výnimočné chovateľské podujatie. Výstava bude prebiehať vo všetkých jedenástich výstavných pavilónoch Agrokomplexu,“ informoval predseda Republikovej rady SZCH Štefan Henžel.
Chovatelia prihlásili 6 244 kusov hydiny a okrasnej hydiny z 15 krajín. Holubov bude 5 562 kusov zo 14 krajín, králikov 9 960 z 20 krajín a nebude chýbať ani 633 exotických vtákov zo šiestich štátov. Návštevníci sa môžu tešiť aj na 125 kusov ušľachtilých morčiat z deviatich krajín. Exponáty budú posudzovať profesionálni posudzovatelia z 20 krajín Európy.
Priestor aj pre študentov
„Týmto spôsobom sa snažíme priblížiť verejnosti tento zaujímavý koníček, ktorý vie zabezpečiť aj sebestačnosť rodín kvalitnými potravinami ako sú králičie, hydinové, holubacie mäso a vajcia,“ podotkol Henžel. Na výstave dostanú priestor na realizáciu aj študenti druhých a tretích ročníkov Strednej veterinárnej školy so sídlom v Nitre.
„Veríme, že táto výnimočná európska akcia pritiahne nielen našich návštevníkov, ale aj množstvo zahraničných chovateľov, ktorí si prídu do Nitry zakúpiť chovné zvieratá pre svoje chovy. Aj týmto spôsobom sa snažíme zviditeľniť Slovensko, a tým zvýšiť turistický ruch v našej krajine,“ dodal Henžel. Pre verejnosť bude výstava otvorená v piatok od 14:00 do 20:00, v sobotu od 8:00 do 18:00 a v nedeľu od 8:00 do 12:00.