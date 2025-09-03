Začal jubilejný 50. ročník výstavy Agrokomplex, na podujatí sa predstaví viac ako 500 vystavovateľov

Jubilejný 50. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, ktorá je najväčšou prehliadkou agropotravinárskeho sektora na Slovensku, slávnostne otvoril svoje brány v Nitre. Na podujatí sa počas piatich dní predstaví viac ako 500 vystavovateľov z deviatich krajín.
Zrelosť a skúsenosť
„Agrokomplex symbolizuje zrelosť a skúsenosť, ale tiež perspektívu a pohľady do budúcnosti, v ktorej bude aj potravinárska a poľnohospodárska výroba podliehať zásadným zmenám. Predovšetkým vďaka využívaniu inovácií či moderných a nových technológií. Na druhej strane sa výroba potravín bude spájať s našou pôdou, a teda aj so vzťahom k našej zemi, ktorý patrí k najpevnejšie zakoreneným tradíciám slovenského ľudu,“ vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini. Upozornil, že výzvou pre nás všetkých musí byť v prvom rade potravinová bezpečnosť a tam, kde je to možné, aj sebestačnosť.
Agrokomplex v Nitre prejde rozsiahlou modernizáciou, ministri na výjazdovom rokovaní odklepli analýzu- VIDEO, FOTO
„Agrokomplex sa stal platformou pre odborný dialóg, prezentáciu domácich výrobcov a šírenie inovácií, ale aj miestom, kde sa spája odbornosť s kultúrou, rodinným životom a oddychom. Vždy bol a dodnes je zrkadlom vývoja slovenského agrosektora,“ uviedol minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
Pavilón SLAK
Zdôraznil, že poľnohospodárstvo a potravinárstvo patria k najdôležitejším prioritám vlády. „Od nášho nástupu koncom roka 2023 sme pre sektor vyplatili viac ako 1,83 miliardy eur. Pred našim nástupom bol obrovský problém s priamymi platbami. Aktuálne už priame platby nie sú témou. Minulý rok sme historicky vyplatili preddavky pre poľnohospodárov vo výške viac ako 300 miliónov eur,“ doplnil Takáč.
Analytici hodnotia dohodu Mercosur medzi EÚ a Latinskou Amerikou ako príležitosť, ale aj riziko pre poľnohospodárstvo
Špecifikom aktuálneho ročníka je aj „pavilón SLAK“ venovaný informačnej kampani o ochorení slintačky a krívačky. Expozícia detailne mapuje krízovú situáciu z marca 2025 a poukazuje na kľúčovú úlohu spolupráce pri ochrane zdravia zvierat a ľudí. Návštevníci budú môcť vidieť, ako fungovala koordinácia medzi štátnymi orgánmi, veterinármi, hasičmi, armádou a ďalšími zložkami integrovaného záchranného systému.