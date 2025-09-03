Agrokomplex v Nitre prejde rozsiahlou modernizáciou, ministri na výjazdovom rokovaní odklepli analýzu- VIDEO

Štátny podnik Agrokomplex – Národné Výstavisko prejde rozsiahlou modernizáciou. Ministri na výjazdovom rokovaní pri príležitosti jubilejného 50. ročníka výstavy Agrokomplex na pôde národného výstaviska v Nitre schválili analýzu vývoja agropotravinárskeho sektora a návrhy modernizácie.
Predložený vládny materiál zo strany rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zahŕňa návrhy na rekonštrukciu výstavných pavilónov, digitalizáciu výstaviska, rozvoj hybridných podujatí, ale aj podporu spracovateľských kapacít, ovocinárstva, zeleninárstva či vodozádržných opatrení.
Dôraz sa kladie aj na zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, adaptáciu lesov na klimatické zmeny a zlepšenie postavenia slovenských producentov v kontexte rozšírenia EÚ.
„Agrokomplex nie je len výstavisko, je to priestor, ktorý už 50 rokov odráža vývoj nášho poľnohospodárstva a zároveň určuje jeho smerovanie. Dnes sme v situácii, keď musíme pripraviť na nové výzvy rovnako aj naše strategické inštitúcie. Ak chceme ako krajina zvládnuť klimatické výzvy, rastúce nároky na potravinovú bezpečnosť a férové postavenie na jednotnom trhu, musíme investovať do infraštruktúry, inovácií a ľudí, ktorí stoja za našou sebestačnosťou,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč.
Výjazdové rokovanie v Nitre zároveň potvrdilo, že vláda Slovenskej republiky vníma pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka ako strategickú súčasť hospodárskej politiky štátu, nielen vo vzťahu k sebestačnosti, ale aj k regionálnemu rozvoju, životnému prostrediu a sociálnej stabilite.