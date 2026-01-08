Demokrati vyzvali Babiša, aby sa jeho firmy podieľali na sanácii envirozáťaží. Obrátili sa aj na Fica a Tarabu - VIDEO

Babiš je podľa Šeligu v konflikte záujmov vo vzťahu k slovenskej vláde.
Český predseda vlády Andrej Babiš je zaťažený konfliktom záujmov. Vyhlásila to strana Demokrati, ktorá vyzvala slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS), aby predložili do parlamentu zákon, ktorý donúti Babišove firmy podieľať sa na nákladoch environmentálnej sanácie.

Demokrati tak opätovne upozornili, že Babišove pozemky v bratislavskom Istrocheme mu má vyčistiť štát. Odhadované náklady sú pritom približne pol miliardy eur, ktoré zostanú v Babišovej majetkovej sfére.

Častokrát, keď príde Babiš na Slovensko, rieši si aj súkromné záležitosti, akou bol aj zázračný zmier ohľadom jeho spolupráce s ŠTB so Šutaj Eštokovým ministerstvom vnútra. Ficove vlády skrátka idú Babišovi po ruke, pretože Fico potrebuje jeho krytie v EÚ,” povedal podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.

Zbavenie zodpovednosti za čistenie záťaží

Strana súčasne pripomenula, že za vlád Roberta Fica v rokoch 2016 a 2025 okresný úrad zbavil Babišove firmy zodpovednosti za čistenie záťaží. Demokrati sa v tejto veci obrátili aj na prokuratúru, a to pre podozrenie z porušenia zákona o envirozáťažiach.

Babišove firmy deklarovali splnenie povinností z privatizačnej zmluvy investíciami, ktoré nijako nesúviseli s odstránením envirozátaže, čo mu napriek zneniu zákona okresný úrad odobril. A bolo to krátko po stretnutí Babiša s ministrom Tomášom Tarabom, keď tento navrhol vláde, aby envirorezort zabezpečil čistenie Babišových pozemkov s nákladmi okolo pol miliardy. Nikto nás nepresvedčí, že dnes to nebudú s Ficom rozoberať v kuloároch,” pripomenul podpredseda Demokratov Michal Kiča.

Výzva Babišovi

Vo štvrtok, keď je český predseda vlády Babiš na oficiálnej návšteve Slovenska, ho Demokrati vyzývajú, aby sa jeho firmy finančne podieľali na sanácii envirozáťaží, a to buď finančne, alebo bezodplatným prevedením časti pozemkov na štát alebo mesto Bratislava. Zároveň ho vyzývajú aj na objasnenie toho, či a ako plnili jeho firmy povinnosti z privatizačných zmlúv.

Fico s Tarabom musia bezodkladne predložiť zákon, ktorý by zabezpečoval, aby sa aj súkromní vlastníci podieľali na nákladoch sanácií envirozáťaží. Ten stojí u Tarabu viac ako rok aj pre zásadné pripomienky Agrofertu,” dodal Kiča.

Babiš je tak podľa Šeligu v konflikte záujmov vo vzťahu k slovenskej vláde. Šeliga upozornil, že slovenským občanom tak hrozí, že sa budú skladať na zhodnotenie pozemkov Andreja Babiša, ktorý je jedným z najbohatších ľudí v regióne.

