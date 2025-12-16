PS mieri s Istrochemom na Generálnu prokuratúru, daňoví poplatníci podľa hnutia nemajú platiť toxickú záťaž – VIDEO

Štát zbabelo ustupuje pri Istrocheme, progresívci podávajú podnet na Generálnu prokuratúru SR. Líder hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka zdôraznil, že vláda nechce konať v prospech daňových poplatníkov.
„Považujeme za nespravodlivé voči daňovým poplatníkom, aby štát prevzal ťarchu čistenia toxickej nálože v Istrocheme v hodnote niekoľko stámiliónov. Tieto pozemky patria súkromnému vlastníkovi a ultimátne impériu Andreja Babiša,“ zdôraznil Šimečka.
Dlhodobé znečistenie a otázka zodpovednosti
Dodal, že ide o dlho sa vlečúsu situáciu, pozemok pri Istrocheme je znečistený dlhodobo a bude si vyžadovať veľké peniaze, aby sa vyčistil.
„A teraz ide o to, kto to zaplatí. Tie pozemky sú súkromné a minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS) aj napriek tomu prišiel s tým, že to celé zaplatí štát. To sú stámilióny. V situácii, keď náš rozpočet je deravý ako rešeto, keď sa Slovensko blíži k bankrotu, keď uvalili na ľudí drahotu, vyššie dane a odvody, tak len z ničoho nič sa (minister životného prostredia) Tomáš Taraba vzdá možnosti zabojovať o to, aby štát nemusel vynaložiť stámilióny na čistenie Istrochemu,“ vyhlásil Šimečka.
Podnet na Generálnu prokuratúru SR
Progresívci tak chcú vyčerpať všetky možnosti, aby daňoví poplatníci nemuseli prísť o tieto peniaze a mohli sa využiť lepšie. „Preto podávame podnet na Generálnu prokuratúru SR. Mrzí ma, že Taraba nekoná a tvári sa, že sú mu prednejšie záujmy českého oligarchu než slovenských daňových poplatníkov,“ dodal predseda PS.
Budaj: Všetko bolo pripravené, aby štát prevzal pozemky v Istrocheme, vyčistil ich a potom vrátil majiteľom
Poslankyňa Tamara Stohlová (PS) doplnila, že Taraba sa správa ako agent Andreja Babiša a robí všetko pre to, aby sa táto kauza uzatvorila čo najskôr, a to v prospech oligarchu. „Ako minister životného prostredia má pritom k dispozícii hneď niekoľko nástrojov, ktorými by sa mohol pokúsiť túto obrovskú nespravodlivosť voči Slovensku zvrátiť,“ zdôraznila poslankyňa s tým, že Taraba dodnes túto možnosť nevyužil a dookola obhajuje Babiša.
Stohlová uviedla, že ak v prípade, že by sa nepodarilo zvrátiť situáciu, tak ak súkromníkovi vyčistí pozemky štát, mal by byť povinný vrátiť financie v hodnote, o ktorú sa mu tie pozemky zhodnotia. „Minister Taraba dnes mával vo svojom videu schémou štátnej pomoci, ktorá sa týka práve tejto veci. Tak ja mu gratulujem, do bré ráno, pán Taraba, že ste si všimli, že takáto schéma existuje na vašom ministerstve,“ uviedla poslankyňa a opätovne vyzvala Tarabu na prijatie zákona, ktorý nadväzuje na túto štátnu schému, a ktorým sa dokážu dostať do praxe mechanizmy na to, aby sa súkromník musel podieľať na nákladoch. Progresívci zároveň chcú, aby sa tento mechanizmus netýkal len eurofondov, ale aj peňazí zo štátneho rozpočtu.
Spochybnenie rozhodnutí okresného úradu
„Nechoďme ale okolo horúcej kaše, ako to robí Taraba. On má totiž v rukách úplne ultimátnu záležitosť, a to spochybniť celkové rozhodnutia okresného úradu, ktoré zbavili Babišove impérium povinnosti zaplatiť a niesť zodpovednosť za sanáciu vlastných pozemkov. Preto dnes stojíme pred Generálnou prokuratúrou SR, preto držím v ruke podnet, ktorým jednoznačne spochybňujeme to, ako okresný úrad posudzoval splnenie zákonných podmienok, na základe ktorých zbavil Babiša povinnosti vyčistiť si vlastné pozemky,“ povedala Stohlová a vysvetlila, že sa im podarilo získať dokumenty, ktoré neboli doteraz zverejnené.
Taraba podľa progresívcov pomáha oligarchom a ohrozuje stovky miliónov eur, zvolávajú mimoriadny výbor - VIDEO
Ide pritom o zoznam investícií, ktoré predkladala firma Babiša na posúdenie okresnému úradu, na základe ktorých rozhodol, že tieto investície sú hodné odpustenia nákladov.
„Keď sa pozrieme na tie investície, tak vidíme, že so životným prostredím majú len minimálny súvis alebo je ta súvislosť priam absurdná. Firma Andreja Babiša napríklad dokladovala splnenie svojich podmienok a povinností nákupom nákladného auta alebo zrekonštruovaním železničnej vlečky, výmenou okien, a tak ďalej,“ vymenovala Stohlová a upozornila, že ide o investície vo vlastný prospech. Okresný úrad tak podľa progresívcov neposúdil situáciu riadne a rozhodol nesprávne a nespravodlivo voči všetkým ľuďom na Slovensku.