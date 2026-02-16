Agropotravinárske komory V4, Litvy a Lotyšska žiadajú zvýšenie rozpočtu pre poľnohospodárstvo na 500 miliárd eur

Agropotravinárske komory krajín V4, Litvy a Lotyšska odmietli aktuálny návrh rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a žiadajú Európsku komisiu (EK) o jeho navýšenie na 500 miliárd eur. Upozornili, že bez silnej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a silného európskeho rozpočtu je ohrozená potravinová bezpečnosť Európy.
Potravinová bezpečnosť
Agropotravinárske komory sa na tom zhodli počas rokovania v Poľsku, ktorého sa zúčastnila aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK). Zároveň nevylúčili ďalšie protesty, pokiaľ EK nebude na ich požiadavky dostatočne reagovať. V pondelok o tom informovala hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.
Slovenskí poľnohospodári protestovali pred budovou europarlamentu, dohodu Mercosur rázne odmietajú
Aktuálny návrh rozpočtu poľnohospodárskej politiky EÚ vo výške 294 miliárd eur na roky 2028 – 2034 podľa agropotravinárskych komôr stačiť nebude. Takýto objem financií podľa nich nereflektuje infláciu, rastúce výrobné náklady ani nové environmentálne a geopolitické výzvy, ktorým musia európski producenti potravín čeliť.
Spoločný hlas farmárov a štátu je nevyhnutný pre spravodlivú poľnohospodársku politiku Európskej Únie
„Ak má Európska únia garantovať potravinovú bezpečnosť a stabilnú výrobu kvalitných európskych potravín pre Európanov, budúci rozpočet pre poľnohospodársky sektor musí dosiahnuť minimálne 500 miliárd eur. Európska komisia nesmie znižovať výdavky na poľnohospodárstvo a potravinárstvo, pretože tieto sektory sú jedným zo strategických bezpečnostných pilierov Únie. Nanovo musíme na to európskych politikov upozorniť, pretože doterajšie korekcie predstavených návrhov žiadne zásadné ústupky nepriniesli,“ uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš.
Istota pre poľnohospodárov
Medzi ďalšími požiadavkami zoskupenie V4+ sú aj zachovanie dvojpilierovej SPP, odmietnutie povinného zastropovania a degresivity priamych platieb, zjednodušenie definície aktívneho poľnohospodára či racionálna podpora živočíšnej výroby a ekologického poľnohospodárstva.
Pestovatelia obilnín a olejnín sa tešia z tohtoročnej bohatej úrody, rok 2026 však vyvoláva obavy
Nutnosť finančnej istoty pre európskych poľnohospodárov podľa SPPK podčiarkuje aj aktuálna situácia na trhu s mliekom či bravčovým mäsom. Komora doplnila, že zúčastnení zástupcovia na stretnutí v Poľsku potvrdili vplyv dramatického poklesu nákupných cien vo svojich krajinách.
Agropotravinári z krajín Vyšehradskej štvorky odmietajú dohodu Mercosur, predstavuje riziko pre zdravie občanov a poľnohospodárstvo - VIDEO
„Kombinácia rastúcich nákladov, vysokých úrokových sadzieb a administratívnych požiadaviek vytvára nebezpečný efekt ,cenových nožníc‘, ktorý ohrozuje likviditu a samotnú existenciu fariem. Agropotravinárske komory preto vyzvali Európsku komisiu na okamžité využitie poľnohospodárskeho rezervného fondu a aktiváciu intervenčných mechanizmov na stabilizáciu trhu,“ uviedla SPPK.
Cieľ je získať podporu
Agropotravinárske komory tiež žiadajú o podporu svojich požiadaviek na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady, ktorá sa uskutoční v marci.
„Cieľom je získať jasnú podporu európskym poľnohospodárom a konkrétnymi krokmi zmierniť ich obavy z budúcnosti, ktorá pri nesprávnom nastavení zmien môže znamenať menej bezpečných európskych potravín, väčšiu závislosť Únie na dovozoch z tretích krajín a zhoršené životné prostredie,“ dodala SPPK.