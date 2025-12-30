Pestovatelia obilnín a olejnín sa tešia z tohtoročnej bohatej úrody, rok 2026 však vyvoláva obavy

Rok 2025 hodnotia slovenskí pestovatelia obilnín a olejnín z pohľadu úrody pozitívne, no zároveň ho sprevádzali výrazné obavy z politických rozhodnutí vo svete, colnej politiky a pripravovaných zmien v poľnohospodárskej politike Európskej únie. Tie budú výzvou aj pre nasledujúci rok.
Produkcia bola nadpriemerná
Ako informovala hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK)Jana Ηoléciová, produkcia obilnín a olejnín bola napriek nepriaznivému počasiu v úvode roka prekvapivo nadpriemerná. Slovenský zväz olejninárov uviedol, že priemerný výnos repky olejnej dosiahol úroveň približne 3,5 tony na hektár, pričom pozitívny hospodársky výsledok podporila aj priaznivá cena.
Sójové bôby a slnečnica síce očakávania výnosov splnili len čiastočne, avšak cenový vývoj podľa pestovateľov vykompenzoval nižšiu produkciu. Nadpriemerné úrody takmer vo všetkých komoditách potvrdilo aj Združenie pestovateľov obilnín.
Poľnohospodári hovoria o boji o prežitie, vinohradníci zažívajú najťažšie obdobie za desaťročia a ovocinári márne hľadajú ľudí
Pestovatelia sa v priebehu roka obávali najmä politických rozhodnutí vo svetovom obchode, ktoré výrazne ovplyvňovali pohyb poľnohospodárskych komodít. Podľa predsedu Slovenského zväzu olejninárov Jozefa Rebra patrili clá medzi najčastejšie skloňované témy, ktoré nepriaznivo zasiahli agrosektor a negatívne bola zasiahnutá aj Európska únia.
„Presadzovanie národných záujmov vo svetových obchodných vzťahoch prinášalo chaos do tradičného pohybu komodít vo svete. Zaznamenali sme aj rekordnú svetovú úrodu olejnín, avšak jej distribúcia bola poznačená spormi medzi Kanadou a Čínou a aj Čínou a USA ohľadne colnej politiky,“ skonštatoval Rebro.
Nasledujúci rok bude náročný
Slovenskí obilninári a olejninári sa zhodujú, že rok 2026 bude mimoriadne náročný a plný výziev. Vývoj trhov a stabilita príjmov budú závisieť najmä od toho, ako sa Európska únia otvorí svetovým trhom a aké dôsledky prinesú pripravované obchodné dohody, vrátane rokovaní s krajinami Latinskej Ameriky. Pestovatelia preto očakávajú turbulentné trhy, zvýšené nároky na manažovanie predaja úrody a tlak na zosúladenie cien vstupov s trhovými cenami komodít.
Predseda Združenia pestovateľov obilnín Martin Maček upozornil, že aktuálne prognózy nepočítajú s výrazným rastom cien komodít v roku 2026, čo si vyžiada dôslednú kontrolu nákladov.
SPPK podporila protest poľnohospodárov v Štrasburgu, Európa nesmie podkopávať pôdu svojim farmárom pod nohami
„Situáciu sťažuje aj dovoz komodít z Ukrajiny a ďalší tlak na ceny. Jeden z najväčších strašiakov je ale budúca Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2027. Pri súčasnom návrhu politiky hovoríme o likvidačných podmienkach pre slovenské poľnohospodárstvo,“ uviedol Maček.
SPPK avizuje, že sa pripravovanou poľnohospodárskou politikou Európskej únie bude intenzívne zaoberať aj v roku 2026. Jej cieľom bude presadzovať úpravy návrhov Európskej komisie a zmierniť negatívne dopady na slovenských a európskych výrobcov potravín.