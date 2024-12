Agropotravinári z krajín Vyšehradskej štvorky odmietajú dohodu Mercosur, predstavuje riziko pre zdravie občanov a poľnohospodárstvo - VIDEO

Agropotravinárske samosprávy krajín Vyšehradskej štvorky (V4) Slovenskej, Českej, Maďarskej a Poľskej republiky, dôrazne odmietajú obchodnú dohodu Mercosur, ktorá podľa nich predstavuje vážne riziko pre zdravie európskych občanov a poľnohospodárstvo.

„Je vysoko pravdepodobné, že po novom roku sa nanovo začne séria protestov v Bruseli a individuálnych akcií v týchto krajinách. Verejnosť a politici musia vedieť, aké nebezpečenstvo predstavuje Mercosur pre zdravie obyvateľstva. Taký je záver diskusie počas 86. rokovania agropotravinárskych komôr regiónu V4,“ informovala o tom Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).

Obchodná dohoda s Brazíliou, Argentínou, Paraguajom a Uruguajom (Mercosur) vzbudila obavy medzi európskymi poľnohospodármi, keďže podľa vyjadrenia predstaviteľov krajín V4 naruší rovnováhu v sektore poľnohospodárstva Európskej únie (EÚ) a zvýši riziká dovozu lacných a nekvalitných potravín.

NIE MERCOSURU

„Zo stretnutia na Štrbskom Plese zaznieva jednohlasné NIE MERCOSURU,“ uviedli zástupcovia. Predseda SPPK Andrej Gajdoš poukázal na potrebu ochrany záujmov domácich výrobcov.

„Očakávame, že Európska komisia (EK) bude brať viac ohľad na záujmy domácich výrobcov a žiadame vyňatie agropotravinárskej kapitoly z dohody Mercosur. Zatiaľ dominujú len záujmy priemyslu,“ uviedol.

„EÚ chce na jednej strane otvárať dvere veľkým brazílskym farmám. Nechápem potom, ako máme našim poľnohospodárov vysvetľovať, aby znižovali emisie CO2 pri svojej činnosti, hoci pritom umožníme masívne dovozy agrárnych produktov z oblasti Mercosuru, ktoré vznikli na plochách po odlesňovaní brazílskych pralesov. Otázka kvality dovezených potravín pre spotrebiteľov je pre nás rovnako zásadná vec,“ doplnil prezident Agrárnej komory ČR Jan Doležal.

V Poľsku začali protesty, Maďarsko vedie kampaň

V Poľsku už začali protesty proti smerovaniu EÚ v oblasti liberalizácie obchodu. „Od včera sa v Poľsku koná séria viacerých protestov naprieč krajinou. Sme mimoriadne znepokojení, kam smeruje liberalizácia obchodu EÚ,“ priblížil nálady u našich severných susedov viceprezident Národnej rady poľnohospodárskych komôr Poľska Robert Nowak.

Maďarsko vedie kampaň na zvýšenie povedomia o rizikách spojených s touto dohodou. Prezident Maďarskej poľnohospodárskej komory Zsolt Papp informoval o snahe vyzbierať významný počet podpisov, ktoré plánujú predložiť premiérovi v budúcom roku.

„Dodnes sme vyzbierali viac ako 200-tisíc podpisov. Chceme získať až 250-tisíc podpisov a toto odmietavé stanovisko odovzdať premiérovi,“ povedal prezident Maďarskej poľnohospodárskej komory Zsolt Papp.

Okrem protestov plánujú krajiny V4 spustiť občiansku iniciatívu „STOP FAKE FOOD”, „ORIGIN ON LABEL”, ktorá bude požadovať, aby všetky dovážané produkty do EÚ spĺňali rovnaké normy ako európske. Cieľom je zozbierať jeden milión podpisov, ktoré by prinútili EK zaoberať sa sprísnením podmienok dovozov potravín z tretích krajín. SPPK iniciatívu spustiť od nového roka.