Mourinhove šialené riešenia pomohli k remíze s Manchestrom United. Prežije to ten Hag? (foto)

Portugalský futbalový tréner na lavičke tureckého klubu Fenerbahce Istanbul José Mourinho vybojoval so svojím mužstvom cenný bod v zápase hlavnej časti Európskej ligy 2024/2025 proti Manchestru United.

Tím od Bosporu prehrával gólom Dána Christiana Eriksena, ale v 49. minúte vyrovnal na konečných 1:1 marocký kanonier Youssef En-Nesyri.

Nemohol od nich žiadať viac

Podľa Mourinha odohrali jeho zverenci mimoriadny zápas proti tímu, ktorý je na vyššej úrovni. „Môj chlapci odohrali úžasný zápas,“ povedal Mourinho pre TNT Sports.

„V závere sme dohrávali so stopérom na poste pravého obrancu a pravým bekom naľavo. Boli sme nútení skombinovať šialené riešenia, ale náš výkon bol úžasný a nemohol som od hráčov žiadať viac,“ povedal Mourinho, ktorému nevadila ani skutočnosť, že v 57. minúte dostal červenú kartu.

Po troch zápasoch hlavnej časti má jeho mužstvo na konte päť bodov a pohybuje sa v strede 36-člennej tabuľky.

Príde k odvolaniu?

Horšie je na tom Manchester United. V stretnutí EL opäť viedol, no znova to pre „červených diablov“ dopadlo doslova tragicky.

A odvolanie trénera Erika ten Haga sa pre dobro všetkých, fanúšikov i klubu, už priam pýta.

Zverenci 54-ročného Holanďana mohli mať po dueloch proti Twente Enschede (1:1), FC Porto (3:3) a Fenerbahce (1:1) na konte deväť bodov, keďže vo všetkých troch zápasoch viedli. Majú však iba tri.

Už musia vyhrať

„Tento zápas sme mali vyhrať. Ale vieme, že v tejto atmosfére v Istanbule sa hrá ťažko. Takže bod berieme. Z dvoch ťažkých zápasov vonku máme dva body. Teraz máme v EL dva zápasy na Old Trafforde. Ak chceme postúpiť, musíme vyhrať,“ povedal Ten Hag podľa klubového webu United.

Ohľadne úrovne duelu poznamenal: „Bol to dobrý zápas. Stretli sa dva dobré tímy, oba išli za víťazstvom. Keď však v náročnom zápase vonku vediete 1:0, máte hru pod kontrolou a niekoľko dobrých šancí na strelenie druhého gólu, a potom inkasujete takýmto spôsobom ako my, zanechá to zlý pocit.“