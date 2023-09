Naše deti budú na osamostatnenie potrebovať viac peňazí ako my, myslia si 4 z 5 rodičov. Fondee pre nich teraz spúšťa výhodné detské investičné účty

Takmer polovica rodičov si myslí, že deti potrebujú viac ako 20 000 EUR, aby bezstarostne vyštudovali a dokázali sa osamostatniť. Až 77% rodičov sa preto snaží deťom odkladať peniaze, pričom využívajú najmä sporiace účty alebo stavebné sporenie, aj keď podľa odborníkov existujú oveľa výhodnejšie spôsoby. Vychádza to z najnovšieho prieskumu, ktorý pre investičnú platformu Fondee pripravila agentúra Ipsos. Aby rodičia svoje deti efektívnejšie zabezpečili do budúcnosti, Fondee otvára zvýhodnené detské účty.

Je výhodnejšie deťom sporiť alebo investovať?

Najrozšírenejším spôsobom, ako rodičia pre svoje ekonomicky závislé deti odkladajú peniaze, sú sporiace účty (46 %). Druhým najčastejším spôsobom je stavebné sporenie (38 %). Oba produkty však spravidla neumožňujú prekonať infláciu, ktorá predstavuje 2 až 3 % ročne a v konečnom dôsledku tak deti dostanú menej, ako im rodičia počas niekoľkých rokov odkladali. „Keď rodič dieťaťu odloží 4000 EUR na bankový účet, za 18 rokov budú mať tieto peniaze až o takmer 40 % nižšiu hodnotu vplyvom inflácie. Princíp je rovnaký aj pri sporiacich účtoch, ktorých ročné úroky žiaľ nedosahujú výšku inflácie,” vysvetľuje Eva Hlavsová, spoluzakladateľka Fondee. V prípade dlhodobého horizontu dáva podľa odborníčky investovanie väčší zmysel pred sporiacimi účtami či stavebným sporením.

„Podľa našich prepočtov môžu rodičia pre dieťa získať až dvojnásobok, ak uprednostnia investovanie pred sporením. Napríklad ak mu budú odkladať každý mesiac 40 eur od narodenia po dovŕšenie 18 rokov, dieťa dostane takmer 18 000 EUR. Rodičov to však bude stáť za 18 rokov necelých 9000 EUR. Pri priemernom historickom zhodnotení akciového trhu 7 % ročne sa vklady zdvojnásobia. V prípade sporenia by bolo potrebné mesačne vkladať 80 eur pri rovnakom cieľovom výsledku,“ dodáva Hlavsová. Do investícií s cieľom finančného balíka pre deti, keď vyrastú, sa napriek tomu púšťa len zlomok rodičov. Akcie využíva približne 13 % z nich, termínované vklady, dlhopisy či ETF fondy využívajú jednotky percent rodičov. Dnes už rodičia nemusia byť finanční experti, aby svojim deťom naštartovali investovanie. Platforma Fondee vyberie najvhodnejšie portfólio investičných produktov za nich.

Fondee detské investičné účty

„Ak chcú rodičia zaistiť svoje deti na štarte do života a zároveň ich naučiť základom finančnej gramotnosti, sú nové detské účty na tento účel ideálne. Investovanie je zároveň jednoznačne atraktívnejšou alternatívou v porovnaní s tradičným sporením, ktoré nestačí na infláciu. Stačí založiť účet na meno dieťaťa a posielať pravidelné mesačné vklady. Prispievať môžu aj ostatní členovia rodiny pomocou unikátneho kódu dieťaťa. Klasické stavebné sporenie alebo sporiaci účet v dnešnej dobe už mnohým ľuďom skrátka nedáva zmysel a aj my chceme pomôcť dostať sporenie pre deti na Slovensku do novej éry,“ vysvetľuje Jan Hlavsa, spoluzakladateľ Fondee. Vo vyššom veku dieťa vidí, ako sa mu financie zhodnocujú a učí sa, ako financie fungujú. V deň 18. narodenín prechádza účet pod plnú správu dieťaťa, ktoré sa rozhodne, či financie vyberie alebo ich bude ďalej zhodnocovať.

V prípade detských investičných účtov ponúka Fondee znížený poplatok, a to v hodnote len 0,2 % z hodnoty portfólia ročne. Ak nastane nepredvídateľná situácia a rodina potrebuje peniaze skôr, ako dieťa dosiahne vek dospelosti, je možné si ich vybrať do troch dní.

Dospievanie bude stáť desaťtisíce, predpokladajú rodičia

Z prieskumu vyplýva, že až 77 % rodičov svojim deťom odkladá peniaze na budúcnosť. Okrem nasporenia balíka financií chcú však rodičia deťom zaistiť predovšetkým podporu v súvislosti so vzdelávaním a dostatočnú finančnú gramotnosť, kým dosiahnú vek dospelosti. Na otázku, či budú deti pre úspešný vstup do dospelosti potrebovať viac peňazí ako ich rodičia, odpovedalo „áno“ až 81 %. Podľa 37% opýtaných rodičov by malo deťom stačiť na úspešné osamostatnenie sa niekoľko tisícok EUR. Väčšina rodičov však hovorila o vyšších sumách. Vyše 20 000 EUR uviedlo 24 %, viac ako 40 000 EUR až 16 % a hranicu okolo 100 000 EUR uviedlo 5% rodičov.

„Otázkou zostáva, koľkým z nich sa podarí tieto sumy pre svoje dieťa či deti zabezpečiť. Totožný prieskum sa totiž pýtal aj na to, koľko mesačne dávajú pre každé dieťa bokom. Dve z piatich rodín uviedli, že len niekoľko eur a jedna z piatich odkladá pár desiatok eur. Ak to dávajú na sporiace účty, ako prieskum naznačuje, tak sa k hodnote 20 000 EUR buď nedostanú alebo sa násobne viac nadrú,” dodáva Hlavsová.

Uvedené dáta vychádzajú z prieskumu, ktorý bol realizovaný počas augusta 2023 agentúrou Ipsos na vzorke 1250 rodičov pre investičnú platformu Fondee.

