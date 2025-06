ZSSK upravuje cestovný poriadok, reaguje tak na výluky aj záujem cestujúcich

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od nedele 29. júna upravuje cestovný poriadok viacerých diaľkových, regionálnych aj medzištátnych vlakov. Reaguje tak na výlukové práce, zmeny v infraštruktúre i záujem cestujúcich. K hlavným zmenám patrí nahradenie viacerých spojov expresu Tatran, úprava časov vlakov Kriváň, opätovné zavedenie autovozňov medzi Prahou a východným Slovenskom, ako aj náhradná doprava na viacerých výlukových úsekoch.

Z dôvodu nízkeho využitia budú niektoré spoje vlaku Ex Tatran nahradené inými vlakmi so zachovaním komfortu a zastávok. Napríklad ranný spoj Ex 601 z Bratislavy do Košíc bude nahradený novým Ex 643 zo Žiliny, večerný Ex 630 z Košíc do Bratislavy zas novým Ex 640 len po Žilinu. Ďalšie spoje na trase Bratislava – Žilina/Vrútky budú nahradené rýchlikmi R 704, R 737 a novým R 780, ktorý bude zároveň zaradený do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja.

Úprava vlakov Kriváň

ZSSK zároveň upraví časy vlakov Kriváň z dôvodu výluky medzi Vydrníkom a Popradom-Tatry od 10. júla. Vlaky budú odchádzať z Košíc skôr a prichádzať tam neskôr, kým zvyšok trasy zostáva bez zmeny. Tieto zmeny by mali trvať predbežne do 8. augusta. Od 1. júla sa obnoví preprava autovozňov na trase Praha – Košice a Praha – Poprad-Tatry, a to vďaka sprevádzkovaniu novej rampy v Prahe-Michli. Zmena si vyžiada miernu úpravu časov vlakov Ex 641 a EN 443.

Od 8. júla sa mení organizácia dopravy v úseku Nová Baňa – Kozárovce, kde bude zabezpečená náhradná autobusová doprava. Diaľkové vlaky budú v úsekoch pred a za výlukou vedené s upravenými časmi, zachované zostávajú aj všetky služby. Predĺžená zostáva aj výluka medzi stanicami Devínska Nová Ves – Marchegg do 9. októbra.

Regionálna doprava

Cestujúci do Rakúska môžu využiť linku REX 6 cez Kittsee, prípadne mestskú hromadnú dopravu č. 93 a N93 na trase medzi bratislavskou hlavnou stanicou a stanicou Petržalka na základe platného medzištátneho lístka. V rámci regionálnej dopravy od 30. júna budú zrýchlené vlaky na linke Margecany – Banská Bystrica zastavovať aj v novej zastávke Telgárt penzión. O deň neskôr sa po deviatich mesiacoch obnoví prevádzka na trati Žilina – Rajec, no s výlukovým grafikonom platným do konca septembra.

V úseku Levice – Čata budú od 18. júla do 12. augusta všetky osobné vlaky nahradené autobusmi kvôli rekonštrukcii trate. Regionálne spoje na trasách Nové Zámky – Levice/Zlaté Moravce budú prispôsobené novému grafikonu rýchlikov, aby boli zabezpečené prípoje v Šuranoch. ZSSK zároveň avizuje aj úpravu časov výletných vlakov jazdiacich cez víkendy na trase Prešov – Humenné – Stakčín, ktoré platia od 21. júna do 7. septembra.