Regionálne vlaky sa v lete obmedzovať nebudú, Rážovo ministerstvo odmietlo návrh ZSSK

Ministerstvo dopravy SR nepovolí dočasné obmedzenie regionálnych vlakov počas letných prázdnin, ktoré navrhovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráž s odôvodnením, že takéto obmedzenie by sa dotklo najmä pracujúcich ľudí využívajúcich vlakovú dopravu. K záveru prišli po spoločnom stretnutí s predstaviteľmi ZSSK, na ktorom zvážili prezentované návrhy.

„Bohužiaľ, tak aby to dávalo ZSSK zmysel, museli by zrušiť aj vlaky, ktorými ľudia chodia do práce. V lete síce študenti možno nechodia, ale ľudia do práce chodia, a to znamená, že ten ‚cost-benefit´ nám vyšiel tak, že dva milióny eur by sme síce za leto ušetrili, ale veľa občanov Slovenska by sme nahnevali, čiže nepovolíme to ZSSK, aby to mohli urobiť,“ vysvetlil rozhodnutie Ráž. Minister zároveň dodal, že financie sa budú snažiť ušetriť iným spôsobom.

„Bavili sme sa o tom, že si pán generálny riaditeľ bude musieť spraviť revíziu OPEX-ových, teda štandardných nákladových dodavateľských zmlúv. Budeme uvažovať aj nad tým, že dostane od ministerstva nejakú časť z rozpočtu na podporu,“ potvrdil minister s tým, že podpora závisí aj od konsolidačných opatrení.

ZSSK žiadala ministerstvo o dočasné obmedzenie regionálnych vlakov počas letných prázdnin v období od 29. júna do 30. augusta vzhľadom na očakávaný pokles dopytu po cestovaní, ako aj na optimalizáciu personálnych a prevádzkových kapacít počas dovolenkového obdobia. ZSSK požadovala súhlas so znížením počtu vlakov celkovo na 39 regionálnych linkách.