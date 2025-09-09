Svet železníc nie je len o technike, podujatie Študuj dopravu priblíži mladým aj bohaté kariérne možnosti

Vo štvrtok 11. septembra sa vo Vrútkach uskutoční podujatie Študuj dopravu, ktoré má priblížiť žiakom základných a študentom stredných škôl svet dopravy, techniky a kariérnych možností. Konať sa bude od 9:00 do 13:00 na parkovisku pri železničnej stanici. Vstup na podujatie je bezplatný.
Ako informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), hlavným cieľom podujatia je zvýšiť záujem mladých ľudí o štúdium v odboroch zameraných na dopravu a poštové služby.
Skvelá príležitosť pre mladých
„Podujatie Študuj dopravu je skvelou príležitosťou pre mladých ľudí zoznámiť sa s profesiami, ktoré formujú budúcnosť Slovenska. Doprava je základom našej mobility, hospodárstva aj kvality života – spája školy, rodiny, regióny a otvára nové príležitosti. Aj vďaka investíciám z eurofondov sa nám darí modernizovať infraštruktúru a technológie, čím vytvárame prostredie, v ktorom môžu budúci odborníci rásť, inovovať a prispievať k udržateľnej a konkurencieschopnej krajine,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva dopravyDenisa Žiláková.
Návštevníci sa môžu tešiť na prezentácie dopravných škôl a odborov, kariérové poradenstvo, vlakový trenažér, prehliadku rušňa či autobusov, simulátor prevrátenia vozidla, virtuálnu realitu, dopravnú výchovu, nácvik prvej pomoci i zábavné dopravné súťaže.
Svet železníc a dopravy nie je len o technike
„Aj prostredníctvom podujatia Študuj dopravu chceme mladým ľuďom ukázať, že svet železníc a dopravy nie je len o technike, ale aj o stabilnej kariére, inováciách a rozvoji,“ dodal generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa a pripomenul, že dopravca dlhodobo podporuje odborné vzdelávanie.
Podujatie sa organizuje pod záštitou ministra dopravy SR v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK), ďalšími železničnými spoločnosťami, Strednou odbornou školou dopravnou v Martine-Priekope, viacerými strednými odbornými školami, Žilinskou univerzitou v Žiline a regionálnymi partnermi. V rovnaký deň sa bude neďaleko, v Martine-Priekope, konať aj Deň ZSSK Akadémie, ktorý prinesie workshopy pre stredoškolákov.