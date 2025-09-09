ZSSK rozšíri výluky na trase Levice – Veľké Kozmálovce, vedenie náhradnej autobusovej dopravy sa zmení

Zmeny súvisia s pokračujúcimi stavebnými prácami, ktoré realizujú Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od soboty 13. septembra rozšíri výlukové práce na južnom ťahu v úseku Levice – Veľké Kozmálovce. Zmení sa preto vedenie náhradnej autobusovej dopravy (NAD), ktoré bude platiť predbežne do 9. decembra 2025.

Ako informovala ZSSK, diaľkové vlaky budú po novom nahradené autobusmi v úseku Levice – Kozárovce, zatiaľ čo regionálne vlaky budú vedené NAD v úseku Nová Baňa – Levice. Zmeny súvisia s pokračujúcimi stavebnými prácami, ktoré realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako manažér infraštruktúry.

Vlaky rýchlikov Urpín na linke Bratislava – Banská Bystrica budú po novom nahradené autobusmi v úseku Levice – Kozárovce. V opačnom smere bude NAD vedená v úseku Kozárovce – Levice. Vybrané vlaky budú aj naďalej vedené odklonom cez stanicu Bratislava-Nové Mesto.

V úseku Bratislava – Levice budú rýchliky premávať v klasickej zostave s poskytovanými službami. Autobusy NAD v úseku Levice – Kozárovce neumožnia prepravu bicyklov a zvierat bez uzatvárateľnej schránky, výnimkou sú špeciálne cvičení psi pre zdravotne znevýhodnených.

V úseku Kozárovce – Banská Bystrica budú naďalej nasadzované elektrické jednotky Panter s automatom na občerstvenie. ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne cestovné poriadky na stránke www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii Ideme vlakom.

