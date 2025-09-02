Väčšina rýchlikov Urpín bude dočasne presmerovaná, cestujúci môžu na hlavnú stanicu využiť MHD

Návrat vlakov na pôvodnú trasu je plánovaný na 28. októbra.
Väčšina rýchlikov Urpín na trase Bratislava – Banská Bystrica bude od štvrtka 4. septembra dočasne presmerovaná z Hlavnej stanice Bratislava na stanicu Bratislava-Nové Mesto. Dôvodom sú výlukové práce v okolí hlavnej stanice, ktoré realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

Návrat vlakov na pôvodnú trasu je plánovaný na 28. októbra. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

Na docestovanie môžu využiť MHD

Vlaky budú vedené odklonom cez stanicu Bratislava predmestie na stanicu Bratislava-Nové Mesto. Cestujúci budú mať na docestovanie na hlavnú stanicu k dispozícii mestskú hromadnú dopravu v rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK).

Zastávky MHD sa nachádzajú priamo pri staniciach Bratislava-Vinohrady a Bratislava-Nové Mesto. Na úseku medzi stanicou Nové Mesto a hlavnou stanicou budú ZSSK cestovné lístky platiť aj vo vlakoch súkromného dopravcu Leo Express Slovensko.

Odporúčanie pre cestujúcich

Zmeny sa dotknú ôsmich spojov v smere z Banskej Bystrice do Bratislavy a deviatich rýchlikov v opačnom smere. Zvyšné štyri vlaky Urpín R 11831, 11833, 11842 a 11844 zostanú vedené v pôvodnej trase až na Hlavnú stanicu Bratislava.

Vlaky zo smeru Galanta, ktoré pokračujú na hlavnú stanicu, budú vedené odklonom cez Bratislava východ, pričom cestujúci musia počítať s meškaním päť až 15 minút. ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne cestovné poriadky na stránke www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii Ideme vlakom.

