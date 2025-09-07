Nočná doprava môže byť kvalitná a efektívna, ak ZSSK zosúladí nákupy vozňov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) by mala zosúladiť pripravované nákupy lôžkových a ležadlových vozňov, keďže ide o podobné služby, ktoré si konkurujú. Vyplýva to z hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze (UHP), podľa ktorého súčasný postup nie je optimálny. Podľa dopravcu definitívne rozhodnutie o rozsahu a štandarde služieb zatiaľ nepadlo, odporúčaniami útvaru ministerstva financií sa zaoberajú.
Ako uviedol UHP vo svojom hodnotení, ZSSK plánuje za 22,1 milióna eur s DPH modernizovať desať starších osobných vozňov na ležadlové s kapacitou 40 miest. Po úpravách majú jazdiť na linkách Humenné – Bratislava a Humenné – Praha, pričom zmluva obsahuje aj opciu na ďalších desať kusov.
Problém s prenajímanými vozňami
ZSSK si v súčasnosti prenajíma ležadlové vozne od súkromnej spoločnosti, resp. zahraničných partnerov, keďže nemá k dispozícii vlastné vozidlá. Prenajaté vozne sú prevažne neklimatizované, nie sú vybavené WIFI a ich vybavenie podľa ZSSK nezodpovedá modernému štandardu. Projekt má byť financovaný z vlastných zdrojov dopravcu a je aktuálne pred podpisom zmluvy.
Súbežne dopravca pripravuje aj obstarávanie desiatich nových lôžkových vozňov. „Ležadlá aj lôžka sú doplnkovou službou, ktorú vzhľadom na nízke ceny lístkov musí výrazne dotovať štát. V nočných vlakoch pritom jazdí iba 0,2 percent cestujúcich a ani súčasné kapacity nie sú plne využité,“ upozornil UHP.
ZSSK vďaka modernizácii vozového parku neeviduje žiadny požiar vlaku, flotilu posilní ďalší nový Vectron
Modernizované vozne by zvýšili kapacitu na linke Humenné – Bratislava o ďalších 100 percent, čo podľa útvaru nemusí byť okamžitou prioritou. UHP odporúča ZSSK zosúladiť tieto projekty napríklad tak, že v prípade modernizácie ležadlových vozňov sa zníži počet nakupovaných lôžkových. Súčasne navrhuje prijať opatrenia na zvýšenie záujmu o ležadlá namiesto lôžok prostredníctvom vhodne nastavenej cenovej politiky a odstupňovanej kvality služieb.
Potreba koncepcie nočnej dopravy
Útvar tiež odporúča pripraviť koncepciu nočnej dopravy, ktorá jasne určí požiadavky na financovanie zo štátneho rozpočtu. Pri aktuálnom nastavení by projekt zvýšil potrebu štátnej podpory o približne dva milióny eur ročne. Prehodnotiť by sa mala aj výška cestovného v spacích vozňoch, keďže preprava jedného cestujúceho bude v nových vozňoch nákladnejšia.
Železnice kúpili koľaje, no roky ich nevedia zapojiť. Trať medzi Bratislavou a Komárnom je na pokraji kolapsu
ZSSK reagovala, že má pripravené technické možnosti na zabezpečenie základnej nočnej dopravy. „Finálne rozhodnutie o rozsahu a štandarde služieb zatiaľ nepadlo. O ďalšom postupe rokujeme s Ministerstvom dopravy SR ako objednávateľom výkonov,“ uviedol v reakcii dopravca.
Zdôraznil, že sa odporúčaniami ÚHP zaoberajú a považujú ich za dôležitý podklad v procese. „Cieľ máme spoločný – nájsť riešenie, ktoré bude zmysluplné z pohľadu verejných financií, cestujúcich aj celého dopravného systému,“ dodala ZSSK.