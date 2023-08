ZSSK posilní železničnú dopravu, pred začiatkom školského roka očakáva viac cestujúcich

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na konci letných prázdnin a na začiatku nového školského roka tradične posilňuje osobnú dopravu.

Zvýšený záujem cestujúcich

Dôvodom je očakávaný zvýšený záujem cestujúcich o železničnú dopravu. Národný dopravca vo štvrtok informoval, že od 31. augusta do pondelka 4. septembra na celom Slovensku vypraví 17 posilových spojení, z toho 5 expresných vlakov a 12 rýchlikov. Zároveň k piatim vlakom InterCity (IC) pridáva šesť vozňov 2. triedy.

„Všetky vlaky sú posilové, zapracované v platnom cestovnom poriadku. Zároveň budú podľa technických možností jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky, u ktorých je predpoklad vyššieho záujmu cestujúcej verejnosti o cestovanie v týchto vlakoch,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Posilnenie prvých dvoch dní

Vo štvrtok 31. augusta idú štyri posilové vlaky – expres Šarišan s odchodom z Bratislavy hl. st. 14:27 a príchodom do Humenného 21:21, expres Tatran na linke Bratislava hl. st. 16:27 – Košice 21:51, rýchlik Považan Bratislava hl. st. 19:55 – Žilina 22:24 a rýchlik Urpín Bratislava hl. st. 16:54 – Zvolen os. st. 20:48.

V piatok 1. septembra cestujúcich prepraví päť mimoriadnych spojov. Štyri rýchliky Považan pôjdu na trasách Žilina 5:30 – Bratislava hl. st. 8:01, Bratislava hl. st. 13:55 – Žilina 16:29, Bratislava hl. st. 15:55 – Žilina 18:29 a Bratislava hl. st. 19:55 – Trenčín 21:20. Rýchlik Tatran má odchod zo Žiliny 6:32 a príchod do Košíc 9:53.

Posilové vlaky na nedeľu

V nedeľu 3. septembra s predpokladaným najväčším počtom cestujúcich ZSSK vypraví sedem posilových vlakov. Ide o spoje Ex Tatran Bratislava hl. st. 19:27 – Vrútky 21:58, Ex Tatran Košice 14:07 – Bratislava hl. st. 19:45, Ex Šarišan Humenné 14:38 – Bratislava hl. st. 21:33, R Považan Žilina 21:43 – Bratislava hl. st. 00:05 po polnoci, R Bojnice Bratislava-Nové Mesto 13:01 – Prievidza 15:50, R Bojnice Prievidza 16:16 – Bratislava-Nové Mesto 19:00 a R Urpín Zvolen os. st. 15:38 – Bratislava hl. st. 18:58.

V pondelok 4. septembra na cestu vyrazí aj posilový R Urpín. S odchodom z Bratislavy hl. st. 3:58 a príchodom do Banskej Bystrice 7:46.

Pridávanie vozňov

Vo štvrtok je vlak IC 45 na trase Wien Hbf. 14:42 – Bratislava hl. st. 16:22 – Košice 21:13 posilnený o jeden vozeň v úseku Bratislava-Nové Mesto – Košice. V piatok bude IC 523 na linke Bratislava hl. st. 12:22 – Košice 17:13 posilnené tiež o jeden vozeň v celom úseku cesty.

V nedeľu pôjde IC 522 na trati Košice 12:03 – Bratislava hl. st. 16:41 s dvoma vozňami naviac a IC 45 Wien Hbf. 14:42 – Bratislava hl. st. 16:22 – Košice 21:13 bude mať jeden vozeň navyše v úseku Bratislava-Nové Mesto – Košice. V pondelok bude aj v IC 44 Košice 7:02 – Bratislava hl. st. 11:56 – Wien Hbf. 13:24 o vozeň viac v úseku Košice – Bratislava hl. st.

100-percentná zľava z cestovného

„So začiatkom nového školského roka sa pravidelne spája aj registrácia žiakov a študentov na 100-percentnú zľavu z cestovného. ZSSK v záujme bezproblémového zabezpečenia celého procesu registrácie odporúča, aby žiadatelia o registráciu na 100-percentnú zľavu z cestovného, ktorí pre jej priznanie potrebujú vyplniť údaje v registračnom formulári, venovali zvýšenú pozornosť vypĺňaniu registračného formulára na vydanie preukazu na zľavu,“ upozornil Kováč.

Podľa neho je dôležité, aby boli vyplnené a potvrdené všetky požadované údaje, najmä informácie o trvaní statusu žiaka, študenta. Je potrebné, aby škola uviedla a potvrdila dátumy, odkedy a dokedy bude žiadateľ jej žiakom, resp. študentom v danom školskom či akademickom roku.

Uvedené a potvrdené musia byť aj ročník, ktorý žiak, študent navštevuje, ako aj dĺžka jeho štúdia v rokoch a v prípade záverečného ročníka štúdia aj termín jeho záverečnej skúšky. Registračný formulár je zverejnený na portáli dopravcu v časti o bezplatnej preprave.