NDS pokračuje v jarnej údržbe diaľničných tunelov, viaceré budú pre motoristov uzavreté

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje v efektívnejšej jarnej údržbe diaľničných tunelov. Od tohto víkendu v priebehu mája uskutoční pravidelný servis, údržbu a kontrolu technológií v ďalších ôsmich tuneloch – Šibenik, Svrčinovec, Poľana, Žilina, Ovčiarsko, Bôrik, Branisko, Považský Chlmec a v júni v podjazde Lučivná. Spomínané tunely a podjazd budú počas údržby úplne uzavreté.

„Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie,“ upozornila motoristov NDS.

Práce počas nočných hodín

Lepším plánovaním jednotlivých údržbových prác sú podľa diaľničiarov súčasné uzávery v porovnaní s minulými rokmi o pár desiatok hodín kratšie.

„Práce sú nastavené tak, aby servis prebiehal počas nočných hodín a čo v najmenšej miere ovplyvňoval motoristov,“ poznamenala NDS. Tuneloví experti podľa nej každoročne vyhodnocujú reálne trvanie naplánovaných uzáver tunelov a tým sa snažia optimalizovať čas ich trvania.

Prehľad termínov

Prinášame prehľad termínov údržby a úplných uzáver spomínaných diaľničných tunelov. Už od piatkového večera budú uzavreté tri tunely na Spiši a Kysuciach. V tuneli Šibenik v okrese Levoča na úseku D1 Jánovce – Jablonov bude uzavretá od 3. mája od 22:00 do nedele 5. mája do 8:00 ľavá rúra v smere na Žilinu, od 3. mája od 23:00 do 5. mája do 9:00 pravá rúra v smere na Prešov. Jednorúrové tunely Svrčinovec a Poľana v okrese Čadca na D3 Svrčinovec – Skalité uzavrú od 3. mája od 20:00 do 5. mája do 20:00.

V závere budúceho týždňa budú pre motoristov neprejazdné tunely Žilina a Ovčiarsko na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka v okrese Žilina. V oboch bude úplná uzávera od štvrtka 9. mája od 8:00 do nedele 12. mája do 20:00. Údržba bude pokračovať v tuneli Bôrik na D1 Mengusovce – Jánovce v okrese Poprad. Ten bude uzavretý vo viacerých termínoch – z utorka 14. mája na stredu 15. mája, z 15. mája na 16. mája, zo 16. mája na 17. mája vždy od 20:00 do 6:00. Rezervná je lehota z 21. mája na 22. mája v tom istom čase.

Nasledovať bude uzávera tunela Branisko od piatka 17. mája od polnoci do 22. mája do 18:00. Tento zatiaľ jednorúrový tunel je na D1 medzi Beharovcami a Fričovcami na rozhraní okresov Levoča a Prešov, s dĺžkou takmer 5-tisíc metrov je aktuálne najdlhší domáci prevádzkovaný cestný tunel. Tunel Považský Chlmec na D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno bude uzavretý od štvrtka 23. mája od 12:00 do nedele 26. mája do 12:00. Táto časť jarnej údržby sa skončí v podjazde Lučivná na D1 Važec – Mengusovce – ľavá rúra v smere na Žilinu bude uzavretá 22. júna od 8:00 do 18:00 a pravá rúra v smere na Prešov 23. júna tiež v čas 8:00 – 18:00.