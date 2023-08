Vlakové výluky na Zemplíne aj v okolí Košíc, cestujúci sa musia spoľahnúť na náhradné autobusy 

Pokračujúce rekonštrukčné práce na infraštruktúre v tomto týždni sťažujú železničnú dopravu aj na juhu Zemplína a neďaleko Košíc. Cestujúci sa musia spoľahnúť na kombinovanú dopravu s využitím náhradných autobusov miesto dotknutých vlakov. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje o ohlásených výlukách na svojom portáli.

Výluka zasiahne deväť vlakov

Na traťovom úseku Bánovce nad Ondavou – Trebišov a späť v pondelok 28. augusta obmedzenie zasiahlo štyri regionálne expresy približne na dve hodiny takmer od poludnia do 14. hodiny. Výluka na úseku medzi Michalovcami a Bánovcami nad Ondavou od 29. do 31. augusta sa vzťahuje na deväť vlakov, z toho sedem kategórie REX a dva osobné.

Ide o vlaky s odchodmi ráno od 6:39 do 8:00 a neskôr od 11:51 do 14:40. Na úseku Strážske – Michalovce a späť od piatka 1. septembra do nedele 3. septembra autobusy pôjdu za štyri vlaky REX. Ide o spoje s odchodmi zo Strážskeho o 11:38 a 13:38, z Michaloviec opačne o 12:09 a 14:09.

„V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ uviedla k výlukám na Zemplíne ZSSK.

Čakanie prípojov negarantujú

Traťové úseky na trase Strážske – Michalovce – Bánovce nad Ondavou – Trebišov v dĺžke 35 kilometrov sú súčasťou trate Michaľany – Michalovce – Humenné – Medzilaborce dlhej 107 kilometrov. Elektrifikácia traťového úseku Bánovce nad Ondavou – Humenné v dĺžke 33 kilometrov si vyžiada dlhodobé obmedzenia železničnej dopravy.

Výluka v okolí Košíc potrvá od 28. do 30. augusta, týka sa rýchlikov aj osobných vlakov. Na úseku medzi Košicami a Moldavou nad Bodvou autobusy nahradia osem rýchlikov a medzi Veľkou Idou a Čečejovcami desať osobných vlakov.

Náhradná autobusová doprava v týchto dňoch trvá počnúc rýchlikmi na linkách Zvolen os. st. 5:26 – Moldava nad Bodvou 8:17 – Košice 8:44 a Košice 9:22 – Moldava nad Bodvou 9:45 – Zvolen os. st. 12:34. Končí sa rýchlikmi Zvolen os. st. 13:26 – Moldava nad Bodvou 16:17 – Košice 16:44 a Košice 17:22 – Moldava nad Bodvou 17:45 – Zvolen os. st. 20:34.

ZSSK na týchto úsekoch avizovala meškanie vlakov pre výlukové práce v trvaní asi 25 minút. Aj v tomto prípade pri väčšom meškaní nie je garantované čakanie prípojných vlakov. Traťový úsek Košice – Moldava nad Bodvou je dlhý 31 kilometrov, patrí na druhú najdlhšiu domácu trať Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice v dĺžke 230 kilometrov.