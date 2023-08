Železničnú dopravu na trati Komárno - Nové Zámky obmedzujú rekonštrukčné práce

Železničnú dopravu na regionálnej trati medzi Komárnom a Novými Zámkami obmedzujú rekonštrukčné práce na infraštruktúre. Cestujúci môžu miesto dotknutých vlakov využiť náhradnú autobusovú dopravu.

Víkendové obmedzenia

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) informovala, že na úseku Komárno – Chotín a späť cez víkend 26. a 27. augusta sa výluka týka piatich osobných vlakov. Ide o spoje s odchodmi z Komárna o 8:32, 10:32 a 12:32 a z Nových Zámkov o 9:01 a 11:01.

Na 7-kilometrovom úseku medzi Komárnom a Chotínom idú za ne autobusy. Rekonštrukcia podľa železničiarov trvá v sobou a v nedeľu v čase od 8:00 do 13:00.

Predpokladané meškanie 10 minút

Pre obmedzenie železničnej dopravy v utorok 29. augusta na celej trati Komárno – Nové Zámky dlhej 29 kilometrov autobusy dopoludnia nahradia dva osobné vlaky. Táto výluka platí pre spoje s odchodom z Komárna 10:32 a príchodom do Nových Zámkov 10:57 a tiež s odchodom z Nových Zámkov 11:01 a príchodom do Komárno 11:26. Práce na infraštruktúre na tejto trati v utorok sú avizované od 9:30 do 12:30.

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 10 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ upozornila ZSSK.