Bratislavský úsek D2 pred mostom Lanfranconi dostane počas víkendu nový povrch vozovky, jazdiť sa bude vo voľnom pruhu

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) kompletne vymení asfaltový povrch na približne kilometrovom úseku bratislavskej diaľnice D2 pred mostom Lanfranconi.

Vedenie dopravy

Rekonštrukčné práce zrealizuje vo vonkajšom jazdnom pruhu, vrátane krajnice a vetvy križovatky Mlynská dolina v smere na most Lanfranconi v pravom jazdnom pruhu v kilometri 61,8 – 62,5. Diaľničiari informovali, že práce načasovali počas tohto víkendu, aby sa minimálne dotkli dopravy.

„Doprava bude vedená vo voľnom vnútornom jazdnom pruhu, práce budú pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a následnej pokládky nových asfaltových vrstiev,“ uviedla NDS.

Víkendové práce

Práce na spomínanom úseku D2 budú trvať od piatka 3. mája od 21:00 do pondelka 6. mája do 5:00 a sú rozdelené do dvoch etáp.

„V prvej etape sa bude opravovať úsek od napojenia z vetvy križovatky po most Lanfranconi – vonkajší jazdný pruh, krajnica a pripájací pruh,“ priblížila NDS.

„V druhej etape, počas nasledujúceho víkendu, sa bude opravovať vozovka na vetve križovatky a úsek vonkajšieho jazdného pruhu spolu so zvyškom pripájacieho pruhu na úseku pred napojením vetvy,“ dodali diaľničiari.