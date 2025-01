ZSSK CARGO zaznamenal v roku 2024 pokles prepráv, aj napriek tomu má ambície rastu

ZSSK CARGO očakáva, že minulý rok uzatvorí so zhruba 24,1 mil. ton tovaru, čo bude predstavovať medziročný pokles o viac ako 2,2 mil. ton.

K rozhodujúcim dôvodom tohto zníženia patrí ukončenie výroby českej oceliarne Liberty Ostrava, výrazný pokles prepráv agroproduktov z Ukrajiny po železnici po opätovnom otvorení čiernomorskej námornej cesty a ukončenie činnosti Elektrárne Nováky a Elektrárne Vojany v súvislosti s dekarbonizáciou energetiky.

Predpoklady na rok 2025

„To sú faktory plne mimo sféry vplyvu ZSSK CARGO a treba povedať, že s poklesmi výkonov sa musia vyrovnať aj okolité železničné podniky. Rok 2024 ale nebol len o stratách. Podarilo sa nám tiež získať viaceré nové prepravy, ako aj navýšiť existujúce, a to najmä v komoditách „stavebniny“ kde nám pomáha budovanie nových blokov jadrovej elektrárne v Maďarsku, „chémia“ po opätovnom získaní prepráv od konkurencie, ale za zmienku tiež stoja „ropné výrobky“, „drevo“ aj „intermodálna preprava“,“ informoval Jaroslav Daniška, predseda predsravenstva a generálny riaditel ZSSK CARGO.

Pre rok 2025 spoločnosť predpokladá vozbu na úrovni 25,2 mil. ton tovaru, a má ambíciu medziročne navýšiť objem prepráv o 1,1 mil. ton. Znamená to, že si musí prepravy nielen udržať, ale prilákať aj nové – nejde len o konkurenčný boj medzi železničnými nákladnými dopravcami, ale tiež o plnenie zelených cieľov EÚ k presunu tovarov z ciest na železnicu.

Vyššia flexibilita a variabilita vozňových kapacít

V záujme skvalitnenia poskytovaných služieb, prispôsobenia sa meniacej štruktúre hospodárstva, splnenia prísnych regulácií EÚ a adaptovania sa na zmeny na infraštruktúre plánuje firma pokračovať v obnove a modernizácii parku koľajových vozidiel. Spoločnosť sa chce posunúť smerom k vyššej flexibilite a variabilite vozňových kapacít s využitím inovatívnych modulárnych riešení.

„Čo sa týka rušňov, investície musia smerovať do jednotiek dieselovej ako aj elektrickej trakcie. Musíme sa pripraviť na zmenu trakčnej napájacej sústavy v uzle Žilina, adaptovať sa na európsky vlakový zabezpečovač ETCS a takisto pokračovať v modernizácii dieselových rušňov nevyhnutných najmä pre miestne obsluhy, vďaka ktorým dokážeme pokryť naozaj celú, aj tú neelektrifikovanú časť siete ŽSR a ktoré sú kľúčové pre systém jednotlivých vozňových zásielok. Bavíme sa o investíciách v rádoch desiatok miliónov EUR, na ktoré by sme nielen my ale aj ostatní dopravcovia na trhu radi získali relevantné spolufinancovanie. Aj o to sa budeme snažiť v roku 2025,“ komentoval Daniška.

Rozvoj Čiernej nad Tisou

ZSSK CARGO má záujem o rozvoj Čiernej nad Tisou, ktorej súčasťou je aj Terminál kombinovanej dopravy Dobrá. Prvá – prípravná – fáza modernizácie by mala plynule prejsť do druhej – realizačnej – fázy. S projektom obnovy, rozšírenia a budovania nových prekládkových a manipulačných kapacít sa budeme uchádzať o spolufinancovanie z programu CEF prostredníctvom konzorcia s našim spoločným podnikom BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.

„Toto všetko robíme preto, aby sme zabezpečili nielen aktuálne potreby v súvislosti s prebiehajúcim vojenským konfliktom na Ukrajine, ale najmä, aby sme sa pripravili na jej povojnovú obnovu a masívne reverzné toky tovarov, boli schopní sa opäť napojiť na Novú Hodvábnu cestu ale aj na ďalšie požiadavky a príležitosti, ktoré prinesie meniaci sa trh,“ povedal generálny riaditeľ.

V priebehu budúceho roka plánuje firma prevziať aj kontajnerový terminál v Bratislave, na čo sa pripravuje už od roku 2022. Je to logický krok v našej stratégii diverzifikácie portfólia a posilnenia železničného prepojenia nielen v smere východ – západ a opačne ale aj smerom na juhovýchodnú Európu vrátane Turecka.

Projekt digitalizácie zmluvného procesu

V roku 2025 chce ZSSK CARGO intenzívnejšie využívať možnosti digitalizácie k maximálnemu zjednodušeniu, skvalitneniu a komfortu zákazníckeho servisu z obchodného aj prevádzkového pohľadu. Projekt digitalizácie zmluvného procesu by sme chceli zavŕšiť zavedením elektronického podpisovania. Pokračujeme tiež vo vývoji viacerých prevádzkových aplikácií. S pokračujúcim technologickým pokrokom spoločnosť čoraz viac pozerá na nástroje na princípe umelej inteligencie a strojového učenia.

„A na záver by sme radi vypichli našu srdcovku, ktorou sú jednotlivé vozňové zásielky. K udržaniu konkurencieschopnosti železničnej nákladnej dopravy a plneniu cieľov dopravnej politiky SR a EÚ bude potrebná nielen optimalizácia interných procesov, ale aj aktívny prístup zo strany štátu. Ministerstvo dopravy SR pokročilo v príprave schémy štátnej pomoci pre tento systém prepravy a veríme, že notifikácia pred EÚ prebehne už čoskoro. Práve „jednotlivky“ zohrávajú kľúčovú úlohu v presune tovarov z ciest na železnicu,“ uzavrel Daniška.