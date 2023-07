Železniční dopravcovia odmietajú zvyšovanie poplatkov za použitie infraštruktúry, je to ďalší klinec do rakvy

Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS) odmietla celý rozsah materiálu Ministerstva dopravy SR k nastaveniu udržateľnej stratégie poplatkov za železničnú dopravnú cestu. Navrhované zvýšenie ceny za použitie infraštruktúry by podľa nákladných železničných dopravcov pre nich znamenalo ďalšie miliónové straty.

Informovali o tom v utorok v tlačovej správe s tým, že nákladné vlaky z dôvodu zlého stavu železničnej infraštruktúry a príliš vysokej ceny za železničnú dopravnú cestu začínajú Slovensko obchádzať.

Nezmyselné zvyšovanie cien

„Znevýhodnenie nákladných železničných dopravcov na Slovensku by znamenalo presun ďalšieho objemu prevážaného tovaru na cesty, odklon mnohých tranzitných prepráv z našich železníc cez okolité štáty a všetky aspekty s tým súvisiace, obzvlášť v oblasti ekológie a trvale udržateľného rozvoja,” uviedol prezident AROS Ján Biznár.

„Aj preto nerozumieme, prečo ministerstvo dopravy navrhlo ďalšie zvyšovanie cien. V prvom rade predsa musíme výrazne zlepšiť kvalitu našej infraštruktúry,” upozornil.

Presun cestných prepráv na železnice

Podľa AROS je navyše materiál v úplnom rozpore so záväzkami ministerstva dopravy voči vlastnej dopravnej politike, ako aj so záväzkami Slovenskej republiky v Európskej únii. Slovensko sa prijatím Bielej knihy o doprave zaviazalo prijať opatrenia na presun 30 % prepráv z cestnej na železničnú dopravu. Navrhované zvýšenie poplatkov považujú železniční dopravcovia len za ďalší klinec do rakvy železniciam na Slovensku.

„Žiadame preto o bezodkladné zvolanie stretnutia dotknutých subjektov na prerokovanie stratégie spoplatnenia infraštruktúry nielen od roku 2024, ale aj v dlhodobom horizonte,” dodal Biznár.