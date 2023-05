Ceny cestovného v bratislavskom integrovanom dopravnom systéme pôjdu od letných prázdnin nahor

Od 1. júla sa zmenia ceny cestovného v rámciIntegrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).

Ako informovala hovorkyňa magistrátu Dagmar Schmucková, nové ceny sa budú vzťahovať na všetkých dopravcov zapojených do IDS BK, ktorými sú Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ARRIVA Mobility Solutions a Dopravný podnik Bratislava (DPB).

Ide o reakciu na zvýšené náklady, infláciu a výpadky v príjmoch samospráv, ktoré sú objednávateľmi verejnej dopravy.

Stúpnu aj sankčné úhrady

Ceny takmer všetkých druhov cestovných lístkov v rámci mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave sa od 1. júla zvýšia v priemere o 20 percent.

Výnimkou sú predplatné cestovné lístky pre deti a mládež od 6 do 18 rokov, ktoré zostávajú v aktuálnej výške.

„Naďalej zostáva zvýhodnená cena pri kúpe jednorazových lístkov prostredníctvom elektronických kanálov a taktiež výrazne nižšia cena ročného predplatného cestovného lístka v porovnaní s jednorazovými lístkami,“ uviedla Schmucková.

Súčasne sú s platnosťou od 1. júla upravené sadzby sankčných úhrad. Základná sadzba bude 110 eur plus výška cestovného, teda celkom 111,10 eura, znížená sadzba sankčných úhrad bude v prípade platby na mieste a do 10 pracovných dní vo výške 80 eur plus výška cestovného, teda 81,10 eura.

Zaviedli úsporné opatrenia

Dopravcovia v bratislavskom regióne sa v posledných mesiacoch zaoberali optimalizáciou fungovania a úspornými opatreniami tak, aby boli dopady rastúcich nákladov na cestujúcich minimalizované.

„DPB okrem zníženia spotreby energií zaviedol napríklad aj všetky zastávky na znamenie, vďaka čomu je očakávaná ročná úspora približne pol milióna eur,“ konštatuje magistrát s tým, že zavedené úsporné opatrenia však nestačia na vykrytie výpadkov, ktorým musia dopravcovia a samosprávy čeliť.

„V dôsledku inflácie (skokový nárast cien energií či náhradných dielov), legislatívnych zmien presadených vládou počas minulého roka, ktoré obrali hlavné mesto o desiatky miliónov eur ročne, aj v dôsledku nutnej valorizácie miezd v prípade DPB, sú rozpočtové možnosti Bratislavy radikálne obmedzené,“ odôvodňuje zmeny hlavné mesto.

Po vzájomnej dohode organizátora a objednávateľov dopravy v IDS BK vstupuje začiatkom letných prázdnin do platnosti nový cenník, ktorý odzrkadľuje kumulatívnu infláciu od roku 2021, keď bola naposledy upravená tarifa.