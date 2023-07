Výluky stopli viaceré vlaky medzi Žilinou a Vrútkami a potrvajú ešte viac ako týždeň

Dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Žilina – Varín – Nezbudská Lúčka-Strečno – Vrútky pre pokračujúce rekonštrukčné práce po častiach potrvajú do utorka 8. augusta.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) informuje, že v dôsledku výluk na tomto úseku sú odrieknuté vybrané osobné vlaky. Pre cestujúcich do Varína a Nezbudskej Lúčky-Strečna vo Varíne zastavujú diaľkové vlaky. Náhradná autobusová doprava je zavedená v úseku Varín – Nezbudská Lúčka-Strečno a späť.

Vlaky kategórie Ex budú bez doplatku

Cestujúci zo Žiliny do Varína, Nezbudskej Lúčky-Strečna a Vrútok použijú vlaky expres, okrem 29. júla, zastavovať budú v stanici Varín. Expresy majú zo Žiliny skoršie odchody ako pôvodné osobné vlaky.

„Cestujúci v smere z Vrútok do Varína, Nezbudskej Lúčky-Strečna, Varína a Žiliny použijú vlaky Ex okrem 29. júla, ktoré budú v ŽST Varín zastavovať pre výstup a nástup cestujúcich,“ uviedla ZSSK.

Cestujúci do a z Nezbudskej Lúčky-Strečna si z vlakov Ex vo Varíne prestúpia do náhradnej autobusovej dopravy.

„Cestujúci, ktorí pokračujú v úseku Vrútky – Liptovský Mikuláš, si v ŽST Vrútky presadnú z vlakov Ex do osobných vlakov, ktoré v uvedenom úseku idú podľa platného cestovného poriadku,“ priblížil národný vlakový dopravca. Cestujúci s platným cestovným lístkom v úseku Žilina – Vrútky a späť môžu využiť vlaky kategórie Ex bez doplatku.

V pláne sú ešte ďalšie dve výluky

Prvá časť rekonštrukčných prác na úseku Žilina – Vrútky bola nepretržite v dňoch 24. júla od 8:30 až 28. júla do 16:40. Aktuálna časť výluk trvá od 28. do 31. júla, ďalšie dve sú avizované od 1. do 4. augusta a od 5. do 8. augusta s rovnakými časmi začiatku a ukončenia.

V smere Žilina – Vrútky je v jednotlivých dňoch odrieknutých šesť až desať vlakov, v smere Vrútky – Žilina šesť, resp. osem vlakov. V úseku Martin – Žilina je dva až šesť odrieknutých vlakov nahradených spojmi v skoršom čase, medzi Vrútkami a Žilinou ide jeden náhradný vlak.

Úsek Žilina – Vrútky dlhý 21 kilometrov je súčasťou hlavnej domácej železničnej trate Bratislava – Žilina – Košice v dĺžke 443 kilometrov.

Informácie o aktuálnych výlukách v železničnej doprave sú zverejnené na portáli https://www.zssk.sk/vyluky/.