Železničnú dopravu v okolí Nitry a Hlohovca obmedzia rekonštrukčné práce, vlaky nahradia autobusy

Železničnú dopravu na traťových úsekoch v okolí Nitry a Hlohovca obmedzujú od 5. do 7. septembra rekonštrukčné práce na infraštruktúre.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) z dôvodu plánovaných výluk nasadila autobusy za vlaky na viacerých úsekoch.

Obmedzenia na určitých úsekoch

V utorok sa to dotklo štyroch vlakov REX na úseku Nitra – Alekšince a šiestich osobných vlakov na úseku Lužianky – Alekšince a späť. Išlo o spoje jazdiace medzi Nitrou a Trnavou a Novými Zámkami a Trnavou.

Obmedzenie na úseku medzi Koniarovcami v okrese Topoľčany a Hlohovcom v utorok stoplo a v stredu tiež vyradí štyri rýchliky.

Ide o spoje s odchodmi z Prievidze o 8:16 do Leopoldova a 10:16 do stanice Bratislava-Nové Mesto, ako aj s odchodmi z Bratislavy-Nového Mesta o 9:01 a 11:01 do Prievidze.

„Rýchliky zastavujú na zastávke Zbehy obec pre výstup a nástup cestujúcich,“ upozornila ZSSK s tým, že sa to týka štyroch uvedených rýchlikov. Vlaky môžu meškať približne 15 minút, ale pri väčšom meškaní nie je zaručené čakanie prípojných vlakov.

Vlaky nahradia autobusy

Autobusy v stredu nahradia aj 11 osobných vlakov a vlakov REX na úseku Alekšince – Rišňovce a späť. Počnúc vlakom Trnava 8:07 – Rišňovce 8:44 – Alekšince 8:48 – Nitra 9:12 a končiac vlakom Trnava 13:07 – Rišňovce 13:36 – Alekšince 13:38 – Nitra 13:56.

Výluka sa vo štvrtok bude vzťahovať na úseku Leopoldov – Hlohovec na 12 vlakov – od vlaku Trnava 8:07 – Leopoldov 8:19 – Hlohovec 8:25 – Nitra 9:12 po vlak Nitra 12:48 – Hlohovec 13:28 – Leopoldov 13:35 – Trnava 13:49.

Takisto vo štvrtok budú medzi Leopoldovom a Rišňovcami obmedzené vyššie spomínané štyri rýchliky na linkách Prievidza – Leopoldov a Bratislava-Nové Mesto – Prievidza a späť s odchodmi v tých istých časoch.

Trať Leopoldov – Nitra je dlhá 35 kilometrov, cesta osobným vlakom po nej trvá približne 50 minút oboma smermi. Regionálne expresy REX ju prejdú za necelých 40 minút do Nitry a opačne asi za polhodinu. Je to spojnica hlavnej domácej trate Bratislava – Žilina a trate Nové Zámky – Nitra – Prievidza.