Vlaky medzi Žilinou a Kysuckým Novým Mestom nebudú premávať niekoľko hodín, nahradia ich autobusy

Výpadok vlakov medzi Žilinou a Kysuckým Novým Mestom spôsobia v piatok 1. septembra od rána na niekoľko hodín rekonštrukčné práce na železničnej infraštruktúre.

Z tohto dôvodu na uvedenom úseku nepôjde šesť osobných vlakov, miesto nich počas piatich hodín cestujúcich prepravia náhradné autobusy. Železničná spoločnosť Slovenko (ZSSK) informuje o plánovanej výluke na spomínanom úseku na svojom portáli.

Obmedzenie sa týka týchto vlakov: Kysucké Nové Mesto 7:29 – Žilina 7:42, Žilina 8:17 – Kysucké Nové Mesto 8:30, Kysucké Nové Mesto 9:29 – Žilina 9:42, Žilina 10:17 – Kysucké Nové Mesto 10:30, Kysucké Nové Mesto 11:29 – Žilina 11:42 a Žilina 12:17 – Kysucké Nové Mesto 12:30.

Autobusy náhradnej dopravy zastavujú v Žiline pred železničnou stanicou na hlavnej ceste vpravo pri nástupišti č. 6 a 7. V Brodne, žilinskej mestskej časti, stoja na autobusovej zastávke, v Rudine pri železničnej zastávke a v Kysuckom Novom Meste pred železničnou stanicou.

Železničný traťový úsek Žilina – Kysucké Nové Mesto má dĺžku 10 kilometrov, cesta osobným vlakom medzi oboma mestami trvá necelú štvrťhodinu. Úsek je súčasťou trate dlhej 34 kilometrov zo Žiliny smerom na Čadcu a slovensko-český hraničný priechod Svrčinovec zastávka – Mosty u Jablunkova. Jazdia po nej medzinárodné rýchliky zo Slovenska do Ostravy a Prahy, opačne do Žiliny, ale aj ďalej do Prešova, Košíc a Humenného. Po tejto trati premávajú osobné vlaky zo Žiliny, ale aj z Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádka, Martina a Vrútok cez Žilinu do Čadce.