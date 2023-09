Železnice obmedzia v noci predaj lístkov. Kde si ich budete môcť zakúpiť?

Predaj cestovných dokladov a rezervácií v železničnej doprave bude zo 16. na 17. septembra obmedzený viac ako osem hodín.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na to upozornila s tým, že dôvodom je plánovaná prevádzková odstávka v nočných hodinách zo soboty od 23:00 do nedele do 7:30.

„Cestovný doklad si v tomto čase zakúpite iba vo vlaku u vlakového personálu bez sankcie, v osobných pokladniciach v čase ich otváracích hodín, avšak bez možnosti zakúpenia rezervácií a len na vnútroštátnu prepravu,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Ako podotkol, lístok si možno zakúpiť aj cez SMS na číslach 2255 a 2233. „Odstávka je nevyhnutná pre ďalšie skvalitňovanie služieb ZSSK,“ vysvetlil Kováč.

Národný vlakový dopravca sa cestujúcim za prípadné komplikácie spôsobené týmto obmedzením ospravedlňuje.