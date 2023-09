Viacero vlakov medzi Novými Zámkami a Šuranmi nahradia autobusy, výluka potrvá takmer dva týždne

Na 10-kilometrovom železničnom traťovom úseku Nové Zámky – Šurany budú dvanásť dní výlukové práce.

Dôvodom je rekonštrukcia železničnej trate a modernizácia priecestí, ktorú realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako manažér železničnej infraštruktúry.

Obslúžia aj obec Bánov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že výluka sa začína v sobotu 16. septembra o 8:00 a potrvá do stredy 27. septembra do 15:30.

Na úseku Nové Zámky – Šurany bude zavedený výlukový cestovný poriadok, so systémom odklonov cez stanicu Palárikovo.

„Zabezpečená bude aj hodinová obsluha obce Bánov pomocou náhradnej autobusovej dopravy. Na úsekoch Šurany – Nitra – Trnava, Šurany – Levice a Šurany – Zlaté Moravce bude zachovaný pôvodný cestovný poriadok,“ priblížil riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Výluka sa začne 16. septembra osobnými vlakmi na linkách Nitra 8:02 – Nové Zámky 8:47 a Nové Zámky 9:03 – Šurany 9:14, skončí sa 27. septembra osobnými vlakmi Nitra 14:25 – Nové Zámky 15:29 a Nové Zámky 15:15 – Nitra 15:59.

Odklon cez Palárikovo

Nočné rýchliky R 800 a R 801 jazdiace medzi Košicami a Novými Zámkami pôjdu odklonom cez Palárikovo s posunutým odchodom a príchodom v stanici Nové Zámky. „V úseku Nové Zámky – Palárikovo budú vozne radené v opačnom poradí,“ uviedol Kováč.

Posilové osobné vlaky Nitra 3:57 – Nové Zámky 4:58 a Nové Zámky 6:35 – Nitra 7:35 budú rovnako vedené cez Palárikovo s posunutým odchodom a príchodom v stanici Nové Zámky.

Večerný vlak zo Zlatých Moraviec v úseku Šurany – Nové Zámky nahradí autobus. „Pre obyvateľom obce Bánov bude zabezpečený hodinový interval obsluhy v oboch smeroch. V stanici Palárikovo vlaky zastavujú len z dopravných dôvodov, bez možnosti nástupu a výstupu cestujúcich,“ vysvetlil hovorca národného vlakového dopravcu.

Linka osobných vlakov Nové Zámky – Nitra bude zabezpečená odklonom cez Palárikovo. Vlaky zo stanice Nové Zámky budú vychádzať o 8. minúte, s príchodom do Šurian o 26. minúte. Odchod vlakov zo Šurian do Nitry bude podľa platného cestovného poriadku o 27. minúte.

Prípoje na Komárno nebudú

V opačnom smere zo Šurian do Nových Zámkov budú vlaky odchádzať o 36. minúte a do Nových Zámkov budú prichádzať s príchodom o 54. minúte. V staniciach Nové Zámky a Šurany budú k týmto vlakom zabezpečené všetky doterajšie prípoje.

Za osobné vlaky Nové Zámky – Trnava, ktoré premávajú len v pracovných dňoch, pôjdu v úseku Nové Zámky – Šurany autobusy.

Odchod majú z Nových Zámkov o 55. minúte a príchod do Šurian o 11. minúte, s následným prestupom na kmeňový vlak do Trnavy s odchodom o 14. minúte podľa platného cestovného poriadku.

„V opačnom smere bude náhradná autobusová doprava po prestupe z kmeňového vlaku vychádzať zo Šurian o 50. minúte s príchodom do Nových Zámkov o 6. minúte. Pri týchto vlakoch nebudú v stanici Nové Zámky zabezpečené prípojné vlaky smer Komárno,“ upozornil Kováč.

Prestup v Šuranoch

Denné vlaky Nové Zámky – Levice nahradia autobusy v úseku Nové Zámky – Šurany. Z Nových Zámkov majú odchod o 55. minúte a príchod do Šurian o 11. minúte, následne je možný prestup na R 8xx smer Zvolen alebo na kmeňový osobný vlak do Levíc, ktorý už bude vychádzať zo Šurian podľa platného cestovného poriadku.

V opačnom smere budú autobusy po prestupe z kmeňového vlaku z Levíc odchádzať zo Šurian o 50. minúte s príchodom do Nových Zámkov o 6. minúte.

„V Šuranoch bude zabezpečený prestup z vlakov 8xx zo smeru Zvolen na náhradnú autobusovú dopravu smer Nové Zámky. V stanici Nové Zámky nebude zabezpečená prestupná väzba na smer Komárno a na vlaky EC smer Bratislava a Štúrovo,“ pokračoval Kováč.

V Šuranoch je možné po príchode kmeňového osobného vlaku z Levíc prestúpiť na odklonový vlak z Nitry, kde budú prestupy zabezpečené.

Všetky prípoje budú zabezpečené

Vlaky na linke Nové Zámky – Levice, ktoré premávajú len v pracovných dňoch, pôjdu odklonom cez Palárikovo. Vlaky budú z Nových Zámkov odchádzať o 8. minúte, príchod do Šurian majú o 26. minúte.

„Odchod vlakov zo Šurian do Levíc bude podľa platného cestovného poriadku. V opačnom smere do Nových Zámkov budú vlaky zo Šurian odchádzať o 36. minúte a do Nových Zámkov budú prichádzať o 54. minúte. V stanici Nové Zámky a Šurany budú k týmto vlakom zabezpečené všetky doterajšie prípoje,“ dodal hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Úsek Nové Zámky – Šurany je na križovatke tratí Nové Zámky – Nitra – Topoľčany – Prievidza (113 kilometrov), Nové Zámky – Levice – Zvolen (130 km) a Nové Zámky – Zlaté Moravce (51 km). Napája sa aj na trať Bratislava – Galanta – Nové Zámky – Štúrovo (135 km) a Nové Zámky – Komárno (29 km).

ZSSK sa cestujúcim ospravedlňuje za prípadné komplikácie a zníženie komfortu pri cestovaní počas najbližších dní.

Výlukový cestovný poriadok je dostupný na webe ZSSK www.zssk.sk/wp-content/uploads/2023/09/20230911_Vyluka_NZ-SURANY_Final.pdf.