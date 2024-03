Združenie SK8 chce mať štátne podiely v podnikoch Slovenskej autobusovej dopravy, podľa Viskupiča to bude efektívnejšie

Samosprávne kraje budú usilovať o bezodplatný prevod štátnych podielov v dopravných firmách Slovenskej autobusovej dopravy. Na tlačovom brífingu po štvrtkovom rokovaní samosprávneho združenia SK8 v Trenčíne o tom informoval predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.

Chcú vyššiu kontrolu

Upozornil, že zabezpečovanie prímestskej autobusovej dopravy majú v kompetencii práve vyššie územné celky.

„Štát má majetkové podiely ešte v desiatich dopravných podnikoch. Prípadným prevodom štátnych podielov by sme získali vyššiu kontrolu nad vykonávaním autobusovej dopravy v krajoch a tiež by nám to prinieslo lepšiu vyjednávaciu pozíciu pri vytváraní prípadných spoločných dopravných podnikov,“ uviedol Baška.

Podľa predsedu SK8 Jozefa Viskupiča hodnota majetkových podielov štátu v dopravných podnikoch je viac ako 48 miliónov eur.

Problematike sa venujú roky

„Túto problematiku riešime už takmer šesť rokov a vždy tam bol nejaký procesný problém. My sme ochotní tento majetok spravovať, ale nadobudnúť ho nie v takých cenách, ako si predstavuje štát. Je efektívnejšie a rozumnejšie, aby sme tieto podiely spravovali my a nie nástupnícka organizácia Fondu národného majetku. Budeme sa o tom snažiť presvedčiť ministerku hospodárstva a snáď sa potom nájde aj dostatočná politická vôľa,“ skonštatoval Viskupič.

Doplnil, že šéfovia vyšších územných celkov chcú s vládou diskutovať aj o odpustení finančných pôžičiek na rekonštrukcie ciest.

„Hovoriť chceme aj o problematike hokejových akadémií, aby sme našli mechanizmus finančnej podpory pre hokejové akadémie aj na území zvyšných siedmich regiónov Slovenska, tak ako sa to podarilo nedávno v Trenčíne,“ dodal Viskupič.